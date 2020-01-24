Жертв все больше: мегаполисы закрывают из-за коронавируса

Порядка 10 городов в центральном Китае остановили работу общественного транспорта, часть из них закрылись на карантин. Как сообщает местная газета «Хубэй жибао», причиной тому стала эпидемия пневмонии, вызванная новым типом смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV.

В почти 12-миллионном городе Ухане – центре провинции Хубэй – власти остановили движение городских автобусов, метро, закрыты аэропорт и железнодорожный вокзал. Пассажирское сообщение с другими частями страны в целом остановлено. Именно в Ухане впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.

Кроме того, уханьский аэропорт сообщает, что все рейсы в Москву были отменены.

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В городе-миллионнике Эчжоу закрыт вокзал, в полуторамиллионном Саньтао остановлена работа парома, прекращено движение общественного транспорта, пригородные маршруты также «заморожены». На вокзале власти проверяют температуру у всех пассажиров, прибывающих в город.

В Чжицзяне с населением 550 тыс. человек остановлено движение междугородних автобусов. Закрыты все коммерческие предприятия, кроме супермаркетов, медучреждений, рынков сельскохозяйственных товаров, магазинов для детей и аптек.

Также прекращено движение городского транспорта в 962-тысячном Цяньцзяне, 7,5-миллионном Хуангане, полумиллионном Чиби и Сяньнине с населением 2,54 млн человек. Запрещено движение по туристическим маршрутам, приостановлено пригородное сообщение – как автобусное, так и железнодорожное.

В городах-миллионниках Хуанши и Эньши также ограничено движение автобусов, в последнем временно закрыты музеи, кинотеатры и развлекательные комплексы. Власти сообщают, что о времени открытия объектов и возобновлении движения транспорта будет объявлено особо.

По данным на утро 24 января, от пневмонии нового типа в Китае умерли 26 человек, подтверждено 849 случаев заболевания.

В Пекине введен первый уровень мер реагирования из-за быстрого распространения коронавируса. Министерство финансов Китая потратит $144 млн на борьбу с новым типом болезни. «В четверг Минфин Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении ведомства.

Случаи заражения были также зафиксированы в Таиланде, Гонконге, по одному — в Сингапуре, Макао, Южной Корее, Японии, США и на Тайване.

В России 22 января были госпитализированы с подозрением на заболевание двое мужчин – граждане Китая и России. Они прилетели в петербургский аэропорт «Пулково» из Шанхая. Однако в итоге коронавирус у них не подтвердился. По данным Роспотребнадзора, мужчины заболели ОРВИ.

Несмотря на то что в России так и не были выявлены случаи заражения, управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу страны и приняло дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекции.

Однако Минздрав не разделяет обеспокоенность новым заболеванием – по словам главного внештатного эпидемиолога Николая Брико, ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, отчего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — говорил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи. Исследование провели специалисты Центральной школы базовых медицинских наук при Пекинском университете, Первого госпиталя Гуансийского университета традиционной китайской медицины, Уханьского института биоинженерии и ряда других центров.

Биологи и врачи изучили ДНК разных животных и выяснили, что змеи наиболее вероятные переносчики болезни.

Отмечается, что змеи продавались на ныне закрытом оптовом рынке морепродуктов «Хуанань» в городе Ухань, который является очагом распространения пневмонии нового типа.