Частично признал вину: в США начался суд над «русским хакером»

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в конце осени из Израиля в США, признал на суде свою вину по ряду обвинений. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов, находившихся в зале суда.

Бурков пошел на сделку со следствием, признавшись в двух преступлениях – краже личных данных и отмывании незаконно заработанных денег.

Адвокат россиянина ранее сообщал, что его клиент намеревается признать вину по нескольким пунктам обвинения на слушаниях в федеральном суде города Александрия в штате Вирджиния.

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Изначально Буркову вменялось шесть пунктов обвинения: электронное мошенничество, мошенничество с использованием устройств для доступа к данным, сговор с целью совершения мошеннических действий, взлом компьютерных систем, похищение персональных данных и отмывание денег. По данным минюста США,

если россиянина признают виновным по всем пунктам, то тюремный срок может составлять до 80 лет.

В ноябре Бурков заявил, что он невиновен — россиянин попросил своего адвоката объявить о его невиновности и даже отказался от формального зачтения обвинения.

Алексей Бурков был задержан зимой 2015 года по запросу американских правоохранителей. Россиянина увезли в неизвестном направлении из международного аэропорта Бен-Гурион. Он проходил паспортный контроль и собирался улететь из Израиля.

«Меня арестовали по стандартной для США схеме. За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта», — подчеркнул петербуржец.

Буркова хотели обменять на израильскую девушку Нааму Иссахар, отбывающую срок в России за контрабанду гашиша. Ее осудил Химкинский городской суд на 7,5 лет колонии. Обменять Иссахар, обладающую двойным гражданством — Израиля и Соединенных Штатов, предложил российский президент Владимир Путин, обсуждая дело Буркова с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Однако тот отказался идти на подобный обмен.

Семья Иссахар также поначалу требовала обменять их дочь на «русского хакера», обращалась в Высший суд справедливости и писала письма Путину. Однако спустя пару недель мать Наамы Иссахар решила забрать заявление. Женщина подчеркнула, что не хочет делать из своей дочери «разменную монету».

Москва ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Дело молодого человека рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Минюст Израиля решил выдать Буркова еще 30 октября, но адвокаты подали апелляцию. Сам Бурков официально обратился в суд с просьбой отменить ордер. Однако 10 ноября Высший суд справедливости отклонил петицию.

В ходе заседания россиянин назвал решение израильских судей «агрессивным», призвал опубликовать засекреченные материалы своего дела и выразил надежду, что когда-нибудь вернется в Россию.

Уроженца Санкт-Петербурга обвиняют в киберпреступлениях. Ущерб от его деятельности, утверждает следствие, превысил $20 млн. Россиянину грозит до 80 лет тюремного заключения — в совокупности по предъявленным обвинениям.

Обвинение утверждает, что Бурков был администратором сайта Cardplanet, занимался продажей номеров кредиток, многие из которых принадлежали американцам.

Кроме того, россиянин якобы основал интернет-форум, где хакеры могли общаться и планировать киберпреступления, а также продавать украденные данные и свои услуги.

В материалах следствия говорится, что на его форуме для регистрации новички должны были заручиться поддержкой трех действующих членов «клуба» и заплатить страховой взнос в размере $5 тыс.

Россия считает задержание своего гражданина незаконным. Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Госдепартамент. Внешнеполитическое ведомство назвало экстрадицию Буркова примером «охоты» за гражданами России по всей планете.