«Буйный сценарий»: кто спаивает российских детей

Вечером 22 января двое жителей Саратова ехали на автомобиле параллельно железной дороге — внезапно они услышали тихие мольбы о помощи. Оказалось, что неподалеку, прямо на рельсах, лежал 10-летний мальчик.

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Саратовцы усадили школьника в салон автомобиля, чтобы он согрелся, и вызвали скорую помощь. По их словам, от ребенка сильно пахло алкоголем, передавал портал «Вести.Ru». Вскоре мальчика увезли в местную клиническую больницу — там, по данным регионального Минздрава, врачи поставили ему диагноз «отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация». Медики сообщили об инциденте в полицию.

Региональный главк МВД тут же запустил проверку — выяснилось, что мальчик учится в четвертом классе средней саратовской школы.

Мама рассказала, что 22 января он как раз отпросился со своими школьными друзьями на каток, расположенный на стадионе «Спартак», и она не знала о намерениях ребенка употребить спиртное.

В региональной прокуратуре сообщили, что семья у школьника благополучная — кроме того, родители воспитывают еще одного ребенка. Несмотря на позитивную характеристику, ведомство проверит родителей мальчика по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, а также даст оценку действиям органов внутренних дел и органов опеки, которые должны были следить за условиями проживания ребенка, передавало РИА «Новости».

Где дети находят алкоголь

По данным Минздрава, каждый третий российский школьник успел попробовать алкоголь к 12-ти годам — из них около 40% впервые выпили в семь лет, около 5% — в восемь лет, а 15% — в дошкольном возрасте.

Представитель объединения «Нет алкоголизму и наркомании» Алексей Шаповалов уверен, что стремление выпить чаще наблюдается именно у несовершеннолетних жителей окраин регионов, так как там больше возможности приобрести алкоголь, нежели в областных центрах.

«Окраины хорошо развиты как территория, на которой можно посадить различные растения, из которых делают напитки. Соответственно, там больше вариантов для развития подпольного распространения», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Однако, по его словам, несмотря на то что на периферии проблем больше, свободный доступ к алкоголю имеют и городские дети. Шаповалов уверяет — все дело в законодательстве, а именно в слабом наказании за нарушение ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по которому гражданам, не достигшим 18 лет, запрещено продавать спиртное.

«Существуют точки, о которых среди детей ходит «добрая слава», что там продают алкоголь без предъявления документов. По закону, если такие магазины уличат в правонарушении, то они могут просто заплатить штраф. Правоохранителям это выгоднее, чем ликвидировать какую-то прибыльную зону, где очень большая проходимость»,

— отметил эксперт.

Действительно, гражданин, должностное лицо или предприятие, попавшиеся впервые на продаже алкоголя детям, попадают под статью 14.16 КоАП РФ, по которой суд назначает наказание в виде штрафа. Для частного лица это от 30 до 50 тыс. рублей, должностного — от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае с предприятиями денежное взыскание составит от 300 до 500 тыс. рублей.

Если нарушитель привлекается повторно за данное преступление, то против него уже ведется уголовное преследование по статье 151.1 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции». Здесь в случае доказательства вины продавца ему снова грозит штраф от 50 до 80 тыс. руб. или в размере заработка за период от трех до шести месяцев. Однако в этом случае злоумышленник также может быть осужден на исправительные работы до года и запрет занимать определенную должность, а также выполнения какой-либо деятельности — например, предпринимательской.

Отмечается, что ответственность преступник понесет, даже если алкоголь куплен ребенком по просьбе взрослого, а также если несовершеннолетний выглядит старше своего возраста. Освободить продавца от административного или уголовного преследования может только факт использования ребенком чужих или поддельных документов.

Стоит уточнить, что в случае с розничными точками продаж ответственность за продажу алкоголя ребенку понесет кассир, передавший спиртное в руки несовершеннолетнему, а не владелец магазина. «Возможно, целесообразно введение ответственности для руководителей розничных точек продаж, а также для тех совершеннолетних покупателей, которые по своим документам приобретают спиртное для несовершеннолетних», — заявил «Газете.Ru» адвокат Алексей Гавришев.

Однако самая страшная ситуация — это когда доступ к алкоголю ребенку открывают его родители, считает детский психолог Татьяна Семенко.

«Некоторые папы считают, что, если их сыновьям исполняется 16 лет, то надо им уже наливать на общем застолье — или говорят, что ребенок созрел для того, чтобы вместе употреблять по вечерам. У них логика такая: нормальный русский мужик, конечно же, выпивает. Но эти устоявшиеся питейные традиции надо разрушать», — пояснила она «Газете.Ru».

Решат ли власти проблему

Один из последних предложенных методов борьбы с ранним употреблением алкоголя был разработан Минздравом. 15 января 2020 года бывшая глава ведомства, а ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что вскоре в Госдуму будет внесен законопроект о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

Согласно инициативе министерства, лица младше 21 лет не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%. Предложенное нововведение уже прошло межведомственное согласование — его поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Единственным ведомством, которое негативно оценило проект, стал Минфин — там заявили, что данный способ не даст положительного эффекта в борьбе с ранним алкоголизмом.

«Большинство федеральных органов исполнительной власти и большинство общественных площадок его поддержали, более того, соцопросы показывают, что более 70% населения его тоже поддерживают, поэтому должен сейчас уже в Думе рассматриваться скоро»,

— сообщила Скворцова.

С еще одной инициативой выступили депутаты 10 октября 2019 года — они внесли в Госдуму законопроект, призванный ограничить до 100 метров расстояние от точек розничной торговли алкоголем до образовательных учреждений.

В документе отмечается, что доля несовершеннолетних, употребляющих спиртное, остается значительной, несмотря на усилия властей в сфере борьбы с алкоголизмом — парламентарии ссылаются на данные ВЦИОМ, согласно которым двое из трех подростков в возрасте от 11 до 17 лет время от времени употребляют алкоголь. Чиновники связывают это с тем, что магазины с алкоголем находятся вблизи образовательных учреждений.

Уточняется, что на данный момент существует запрет на продажу алкоголя вблизи учебных заведений, однако эта зона варьируется от 15 до 100 метров. При этом торговать табачными изделиями нельзя строго на расстоянии 100 метров от учреждений.

На данный момент законопроект все еще находится на предварительном рассмотрении — дата первого чтения пока не назначена, указано на сайте Госдумы.