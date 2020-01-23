«Добропорядочные люди»: кто стоит за сообщениями о минировании

ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о «минировании». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их «минирования».

В тексте также указывались более 16 тыс. якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее)», — уточнили в спецслужбе.

Отмечается, что все угрозы носили ложный характер. С 23 января доступ к ресурсам Startmail.com — в том числе почтового сервиса — ограничен.

«Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время», — уточнили в Роскомнадзоре.

По данным ТАСС, почтовый сервис Startmail.com не предоставили сведений о своих администраторах. Однако в РКН подчеркнули, что не сомневаются в добропорядочности владельцев почтовых ящиков.

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что волна массовых анонимных сообщений началась в конце ноября 2019 года — неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о «минировании» в судах, школах, торговых центрах и иных организациях, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводят проверку сообщений, однако информация об угрозах не подтверждается.

На конец прошлого года из-за ложных сообщений только в Москве эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек, пишет «Интерфакс». Ущерб от таких звонков, по словам директора ФСБ России Александра Бортникова, составил более 300 млн рублей.

Из некоторых школ и детсадов детей пришлось выводить несколько раз.

В конце декабря директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что следствие подозревает в звонках сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его словам, начатая экстремистами атака получила развитие благодаря так называемым «подражателям» ИГ. По словам силовика — это несовершеннолетние хулиганы и неадекватные люди.

Известно, что в конце декабря Роскомнадзор просил суд заблокировать еще два почтовых сервиса — Mailbox и Scryptmail, раскрыв при этом часть данных пользователей, которые могут быть заподозрены в противозаконных действиях. Основатель одного из сервисов заявлял, что личные не будут раскрыты иначе как на основании запросов, соответствующих законодательству ЕС и Германии. При этом он заверил, что никакого официального запроса из России на раскрытие информации не поступало, передавал ТАСС.

Известно, что в конце декабря Роскомнадзор просил суд заблокировать еще два почтовых сервиса — Mailbox и Scryptmail. При этом в ведомстве пообещали раскрыть личные данные пользователей почты, подозреваемых в противозаконных действиях.

Однако основатель одного из сервисов заявлял, что никакого официального запроса из России на раскрытие информации не поступало — сервисы работают в нормальном режиме, передавал ТАСС.

Между тем в 2017 году после прошедшей волны «минирований» президент России подписал указ об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Так, согласно поправкам в статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальное наказание для злоумышленников увеличили с 5 до 10 лет лишения свободы.

Массовые эвакуации фиксировались в сентябре 2017 года — за два месяца они охватили 75 из 85 субъектов РФ. В общей сложности было эвакуировано более двух миллионов человек в 186 городах. По данным Генпрокуратуры, с сентября по декабрь того года было возбуждено 2 тыс. дел о ложных сообщениях о теракте. Лидеры по уголовным делам — Санкт-Петербург и Татарстан, передавало РИА «Новости».

Как передавали СМИ, массовые звонки могли поступать с Украины или от террористов террористической группировки «Исламского государства». Однако затем в МВД заявили, что звонили в основном из лагерей сирийских боевиков. В тоже время ФСБ считало, что звонки организовали всего четыре человека — об их задержании не сообщалось.