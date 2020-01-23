Насиловали и употребляли: ужасы бурятской школы-интерната

Минобрнауки Бурятии запустило проверку по факту изнасилования двух несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната, сообщили в ведомстве «Газете.Ru». Преступление, по данным регионального Следственного комитета, совершил 18-летний ученик того же учреждения — молодого человека уже отправили под арест на два месяца.

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«Мы пока только частично получили информацию от Следкома. И по ней мы, конечно же, отрабатываем. В интернате уже работают ведомственная и межведомственная комиссия», — рассказал «Газете.Ru» замглавы Минобрнауки Валерий Поздняков.

Согласно версии Следкома, одну из девочек злоумышленник многократно насиловал в стенах интерната в период с 2017 по 2018 год.

Надругательство над второй ученицей произошло в 2018 году в лесном массиве возле оздоровительного лагеря, в который дети из Галтайского учреждения выезжали летом, уточнили в СК.

«Тогда девочка отпросилась в туалет, вернулась через 15 минут в грязной одежде и с кровоподтеками на лице. Воспитательница позвонила завучу. Та сообщила директору, директор – в полицию. Приехали сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними. Они нашли этого юношу. На тот момент факт изнасилования не нашел подтверждения. Мальчик подтвердил, что ударил девочку кулаком в нос. Тогда все ограничилось административным правонарушением», — рассказал замглавы регионального Минобрнауки Валерий Поздняков сайту kp.ru.

Сообщение непосредственно об изнасиловании поступило в правоохранительные органы только в декабре 2019 года. В ходе проверки в интернате следователям также удалось выяснить, что на протяжении последних нескольких лет «среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка»: они избивали друг друга, «травили» более слабых детей, а также употребляли наркотики.

Администрация школы не пресекла данные нарушения, в связи с чем в отношении руководства было возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

Дело против молодого человека по статье п. «а» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и в отношении начальников интерната были объединены в одно производство – все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. В Следкоме отметили, что в сборе полной картины всех преступлений ведомству помогают сотрудники МВД по Республике Бурятия.

По словам замминистра Минобрнауки, несмотря на происшествия руководство школы от своих должностей не отстранено. «Директора на данный момент постоянно опрашивают — следователи, полицейские. Но она опытный педагог — раньше была в этом интернате завучем, а теперь стала директором», — сообщил Поздняков «Газете.Ru».

Кроме того, по его словам, ведомству неизвестно, как в распоряжении детей оказались наркотические вещества. «Они проходят регулярную диспансеризацию, медицинские осмотры – у них есть заключения. Также большинство из воспитанников состоит на учете в республиканском психолого-неврологическом диспансере. Все ученики этого интерната умственно отсталые», — уточнил Поздняков.

Между тем он рассказал, что жалобы на эту школу поступали и раньше, однако в последний раз это случилось пять лет назад.

«Говорят, что пять лет назад были жалобы на нее, но я тогда не работал, поэтому не могу сказать, какого содержания они были. Ну однозначно не сексуального характера – скорее всего, поведенческого», — пояснил чиновник «Газете.Ru».

Светлана Щеголихина, сотрудница Мухоршибирского районного дома культуры, расположенного в селе неподалеку от Галтайской школы-интерната, сообщила «Газете.Ru», что никогда не наблюдала подобного поведения за воспитанниками этого учреждения.

«Мы часто сотрудничали с Галтайской школой. Ее воспитанники очень активны в творческих конкурсах: танцуют, поют, ставят театрализованные постановки. Дети, конечно, своеобразные. Но никогда не было с ними конфликтных ситуаций или каких-то ЧП. Недавно наш коллектив выезжал в эту школу с детской новогодней программой. Нас хорошо приняли и дети, и педагоги», — рассказала сельчанка.

Между тем другая местная жительница Татьяна Гостева заявила, что всегда подозревала, что воспитанники учреждения содержатся в плохих условиях. «Я работала в военном комиссариате Мухоршибирского района. Туда парней привозили на военную комиссию. Дети там находится не в очень хороших условиях содержания, судя по внешнему виду», — заключила собеседница «Газеты.Ru».