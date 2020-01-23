Боролся с огнем: в Австралии разбился самолет со спасателями

Три человека погибли в результате крушения самолета, тушившего лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Информацию об этом подтвердила аварийно-спасательная служба страны, передает газета Sydney Morning Herald.

По данным издания, обломки военно-транспортного самолета C-130 Hercules были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата. При этом, как уточнил комиссар сельской пожарной службы Шейн Фицсиммонс, причина аварии пока не установлена.

Первые сообщения местной пожарной службы о потере связи с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро, появились на странице ведомства в Twitter рано утром 23 января.

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«Региональная пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения о серьезном инциденте с участием (пожарного) самолета, произошедшем на территории штата сегодня днем. <…> Существует опасение, что пожарный самолет разбился во время борьбы с огнем. На месте предполагаемой аварии ведется поиск с вертолетов», — заявили спасатели.

Ранее лесные пожары вблизи Канберры стали причиной закрытия местного аэропорта для пассажирских рейсов. Как уточняли власти страны, такие меры позволят использовать летное поле и взлетно-посадочные полосы исключительно для самолетов, задействованных в тушении пожаров.

21 января экономисты Westpac Bank поделились печальным прогнозом, связанным с лесными пожарами в Австралии. По их мнению, они приведут к падению ВВП Австралии в первом квартале 2020 года, сообщает CNBC.

По оценкам аналитиков, доходы в Австралии от международного туризма в текущем году могут упасть на 10–20%. В целом экономисты ожидают падения ВВП Австралии на 0,25–0,4% до марта 2020 года. Сильнее всего при этом пострадают сельское хозяйство, розничная торговля, туризм и строительство.

Новый виток активности пожары приобрели после возвращения жаркой и сухой погоды в последние дни. Согласно заявлению региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), для ряда районов штата были выпущены предупреждения. Наиболее подверженные опасности территории расположены на юго-западе, у границ Австралийской столичной территории, а также на северо-западе, в 40 км от центра Сиднея.

«Мы вернемся к тем условиям, которые мы наблюдали в течение последних нескольких месяцев», — сообщил министр чрезвычайных служб штата Новый Южный Уэльс Дэвид Эллиот.

Сейчас предупреждения о чрезвычайной ситуации также выпущены для жителей пригородов Канберры — Каллару, Пиолиго, Редвуда, Бирда, Хармана, Крествуда и Оакс-Эстейта.

«Немедленно ищите укрытие. Теперь уже слишком поздно уходить. Огонь представляет угрозу для жизни. Люди в пригородах Бирд, Харман, Крествуд и Оакс-Эстейт находятся в опасности и нуждаются в немедленном укрытии, поскольку огонь приближается», — указано в сообщении аварийной службы (ESA) Австралийской столичной территории.

В регионе перекрыты дороги и частично прекращена подача электричества, наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении. Международный аэропорт Канберры временно прекратил работу в связи с сильным задымлением.

Лесные пожары в Австралии начались еще в сентябре 2019 года, однако до сих пор не потушены полностью. В декабре правительство Нового Южного Уэльса объявило чрезвычайное положение в штате в связи с рекордной температурой, длительной засухой и обострением ситуации с огнем.

В результате стихии уже погибли 27 человек. По оценкам университета Сиднея, жертвами стали более 1 миллиарда животных — в частности, пожар уничтожил около 8 тысяч коал. Более 10 млн гектаров земли выгорело — эта территория превышает размеры Южной Кореи или Венгрии. В начале этого года дым от пожаров достиг Чили и Аргентины, преодолев расстояние в 10 тыс. км от австралийского побережья.

Исследователи выделяют среди причин таких природных катаклизмов рекордные жару и засуху, частые удары молний во время гроз в регионе, непреднамеренные и преднамеренные поджоги, а также глобальное потепление.

По данным Федерального правительства Австралии, на восстановление дикой природы и среды обитания животных на континенте после лесных пожаров будет выделено почти $35 млн. Об этом в Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей. Позже она уточнила, что часть средств пойдет поддержку работы ученых, экологов и общественных организаций.