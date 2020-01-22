Учил бойцов «Азова»: на Украине зарезали россиянина

В городе Винница на юго-западе Украины неизвестные зарезали 36-летнего россиянина, бойца добровольческого полка «Азов» украинской Национальной гвардии Максима Трикозу. Преступление было совершено ночью 13 января, но известно о нем стало только сейчас.

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Трикоза жил в Санкт-Петербурге, но несколько лет назад приехал на Украину и в 2015 году поступил служить инструктором в «Азов» под позывным Войдан. Он был убит ударами ножа в горло (три раза) и в область сердца (один удар) на грунтовой дороге в безлюдном месте.

По словам полицейских, убийство было не случайным – в этом месте Трикоза с кем-то встречался. Также известно, что несколько раз к Трикозе приходил некий мужчина, но установить его пока не могут, поскольку у подъезда нет камер.

«Максим знал оружие. Свободное время Максим проводил за чтением или занятиями спортом, а во время отпусков предпочитал культурный отдых и путешествиям по Украине», — рассказали сослуживцы.

«Максим жил в Петербурге, имел жилье, работал в «Газпроме» программистом. Фамилия у него украинская, поэтому, наверное, в душе чувствовал себя этническим украинцем. Он оставил успешную карьеру и уехал на Украину.

Конечно, к бойцам-россиянам в батальоне относились с подозрением, проверяли их. Но Максим проявил себя достойно, и ему доверяли», — рассказал руководитель винницкой областной организации «Национальный корпус» Игорь Княжанский с позывным Душман.

Трикоза занимался боевой подготовкой молодых бойцов «Азова». Он был официально зарегистрирован на Украине как инструктор-волонтер, при этом, такой статус не давал ему права именоваться военным, а также получить паспорт Украины. Хотя он очень хотел стать гражданином Украины.

«Отправлять какую-то группу из России для его ликвидации вряд ли стали бы — он не был столь известной и опасной фигурой. Хотя и эту версию не стоит отбрасывать», — рассказал Княжанский.

Полиция завела уголовное производство.

В конце прошлого года стало известно, что четверым дончанам, которые участвовали в обмене пленными между Киевом и Донбассом, за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей начала уголовного производства по фактам пыток со стороны СБУ и батальона «Азов».

Киев подозревал Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. По версии украинских правоохранителей, они входили в группу Олега Недавнего с позывным Мангуст. Их задержали в августе 2014 года, но за пять лет следствия доказать их виновность не удалось.

За это время, по их словам, они прошли через пытки, с помощью которых СБУ и батальон «Азов» пытались «выбить» признательные показания.

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. «Буцали», короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — рассказал Бирюков.

В январе прошлого года глава «Национального корпуса» и командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что среди кубанцев присутствует «довольно высокий уровень национального украинского сознания», и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.

«Безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — заявил украинский радикал.

Билецкий при этом признал, что жители Кубани не заинтересованы в том, чтобы перейти под юрисдикцию Киева. По его словам, подобная инициатива не является «успешным государственным проектом».

Примерно тогда же о планах по захвату Краснодарского края, а также Воронежа и части Ростовской области рассказал экс-глава экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош.

Радикал отметил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата этих российских территорий.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов рассказывал, что группы украинских диверсантов и шпионов по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию России — эта угроза сохраняется.

По его словам, диверсионные группы с наиболее высокой вероятностью могут совершать попытки проникновения в Крыму и в Ростовской области. Ситуация на границе Украины и России остается «очень напряженной», указал силовик.