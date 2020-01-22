Незаконная вырубка: как можно сесть в тюрьму за два дерева

В Краснодарском крае в суд передали уголовное дело о незаконной рубке деревьев после того, как 24-летний местный житель Василий Попков спилил два старых дерева на территории поселковой школы. Молодому человеку предъявили обвинения по части 2 статьи 260 УК РФ, ему грозило до четырех лет лишения свободы.

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Как считала прокуратура, Попков «из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действия, незаконно, не имея разрешения на вырубку зеленых насаждений» срубил два дерева, причинив материальный ущерб в размере 66,2 тыс. рублей. При этом экспертиза установила, что одно из деревьев было сухостоем, а другое полностью сгнило, однако этот факт, по мнению гособвинения, не освобождает молодого человека от ответственности.

Потерпевшей стороной в деле выступила администрация Апшеронского района — несмотря на то что в июне 2019 года Попкову пришло уведомление от муниципалитета о том, что его действия не нанесли никакого ущерба, поскольку он спилил деревья в целях безопасности граждан.

22 января в Апшеронском районном суде состоялось судебное заседание, в ходе которого было заключено мировое соглашение сторон: Василий полностью признал свою вину, дело в отношении него прекратили.

«Уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон», – сообщили в аппарате суда.

История началась в марте прошлого года в поселке Мезмайске и вызвала возмущение читателей и пользователей соцсетей. Как рассказал РИА «Новости» сам Василий Попков, он заметил, что на пустыре за школой на тропинке к спортивному полю лежали поваленные деревья.

«Первым делом пошел к отчиму, попросил бензопилу – решил убрать все мешающие проходу завалы», – рассказал Василий. Ветки он сложил в кучу у оврага, а чурки – у дома своих приемных родителей, поскольку школьная котельная уже давно работает на угле.

Директор поселковой школы Александра Филиппова, заметив, что на территории убраны несколько деревьев, сообщила об этом в отделение полиции. В результате было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке насаждений.

По словам Попкова, вскоре к нему домой пришел участковый и рассказал, что на него заведено уголовное дело: «Он следил за мной, хотел сфотографировать на телефон с бензопилой в руках: «Вынеси пилу, признавайся». А я не понимал, в чем дело».

В этой истории на сторону Василия встали, казалось бы, все участники. Директор школы сообщила, что написала для бывшего ученика положительную характеристику и понадеялась, что 22 января на суде прокуратура поддержит ходатайство районной администрации прекратить уголовное дело.

Опекун Попкова – Ольга Лабузова — также подчеркнула, что директор была обязана сообщить правоохранителям о спиле деревьев, поскольку эта территория закреплена за школой.

В администрации района заявили, что являются потерпевшей стороной по делу, а не обвинителями. Пресс-секретарь райадминистрации Виктория Кузьминова сообщила, что организация подала в суд ходатайство о согласии на примирение сторон.

«Мы приняли такое решение, потому что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Более того, Василий Попков уже возместил ущерб, высадив новые саженцы на месте старых деревьев. Мы – за мирное разрешение спора.

Считаем, что молодой человек не причинил ущерба государству, но окончательные выводы сделает суд», – пояснила представитель ведомства.

К слову, участкового, который инициировал расследование дела, отстранили от работы, однако и тогда уголовное дело в отношении Попкова не закрыли.

«Мы не нашли для этого оснований. По нашим данным, своими действиями он причинил ущерб, за что должен ответить по закону», – сказал прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков.

Жители Мезмайска уже собрали подписи в защиту своего односельчанина. Молодой человек всю жизнь прожил в поселке. Он рано лишился родителей: когда ему было три года, умер отец.

«Мать постоянно пила и уходила из дома. Помню, как он резал грязную картошку на четыре части, бросал на печку без масла, жарил и в таком виде ел. Ох, и досталось ему, Вася чудом выжил!», – приводило РИА «Новости» слова соседки Надежды Дергач. После того, как мать лишили родительских прав, мальчика усыновила бывший завуч той самой школы Ольга Лабузова.

По словам Дергач, в поселке Василия знают как «интеллигентного, умного и воспитанного человека»: «Он всегда здоровается, приходит первым на помощь, никогда ни на кого не повышает голос. Просто смешно: всего-то двадцать три чурочки! Этими ветками на один день топить».