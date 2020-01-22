За дым от сигареты: трагическая смерть подполковника МВД

62-летний пенсионер погиб в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный Следственный комитет. По данным СМИ, мужчину зовут Вячеслав Джексенов – в культурную столицу он переехал после долгой службы в комитете по ЧС МВД Казахстана, откуда ушел на пенсию в звании подполковника, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Согласно версии петербургского главка МВД, трагедия произошла 21 января. В тот день около дома №3 по Дегтярной улице между пенсионером и группой подростков вспыхнул конфликт – в ходе потасовки молодые люди нанесли ему травму головы.

По предварительным данным, удар пришелся на затылок. Как пишет «Фонтанка», подростки били мужчину со спины.

Позже в полицию Центрального района поступило сообщение о драке – 62-летнего петербуржца госпитализировали, однако через час в региональный главк МВД пришла телефонограмма о его смерти.

На месте потасовки правоохранители нашли окурки, сообщают СМИ. В итоге, по данным петербургского главка МВД, сотрудникам удалось установить личности трех подростков, после чего их доставили в отделение и опросили.

Тем не менее полицейские быстро отпустили молодых людей – как пояснил собеседник во внутренних органах, правоохранителям было нечего предъявить задержанным, так как кроме травмы головы и ссадин на теле пенсионера ничего не оказалось. Свидетели конфликта также отсутствуют – не видела драку и супруга Джексенова при том, что квартира пары расположена на первом этаже.

Несмотря на это мотивы для нападения у молодых людей были, отмечает «Фонтанка». По данным СМИ, мужчина часто ругался с подростками, которые курили под окнами, из-за чего дым от сигарет тянуло в дом.

Материалы проверки направили в региональный СК для принятия процессуального решения, отмечалось на сайте петербургского главка МВД – позже этот релиз был удален с портала ведомства.

В свою очередь Следком опубликовал на своем сайте новую версию гибели подполковника в отставке – по данным ведомства, мужчина получил травму при входе в свою квартиру — упав, он ударился затылком об пол. Школьники действительно были там, однако они, напротив, пытались помочь пенсионеру и вызвали скорую помощь, которая увезла его в Мариинскую больницу, рассказывал «Мойке78» источник в правоохранительных органах города.

Следователи уже осмотрели место трагедии и отправили тело Джексенова на судебно-медицинскую экспертизу – на данный момент опрашиваются свидетели падения петербуржца. «Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности», — подчеркнули в региональном СК.

По данным СМИ, Джексонов числился в списке отличников и ветеранов МВД, имел звание мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, а также многочисленные победы в спортивных соревнованиях Казахстана, сообщает агентство «Журналистские расследования». В Санкт-Петербург подполковник в отставке переехал только в 2014 году — здесь он открыл небольшой бизнес по консультированию предпринимателей.

Не менее ужасающая трагедия произошла 30 ноября 2019 года в Новороссийске. Там, по данным регионального СК, молодые люди 17-ти, 19-ти и 20-ти убили 67-летнего местного жителя.

По версии следствия, за несколько дней до расправы злоумышленники купили маски, перчатки и распределили между собой роли. В ночь на 30-ноября 20-летний и 17-летний молодые люди выбили дверь на балконе квартиры пенсионера, проживавшего на улице Грибоедова, и ворвались внутрь. Их 19-летний подельник в это время был на карауле у входной двери.

20-летний злоумышленник начал угрожать мужчине пневматическим оружием, после чего ударил его рукояткой по лицу не менее восьми раз.

Позже 17-летний парень пустил третьего соучастника в дом, и они уже вместе стали бить потерпевшего руками и ногами по голове, после чего он перестал подавать признаки жизни.

В итоге злоумышленники украли у пенсионера из квартиры более 200 тыс. рублей, ценное имущество и скрылись. Тело местного жителя нашла его родственница днем 30 ноября.

Вскоре молодых людей задержали и отправили под стражу – им предъявили по статье «Об убийстве группой лиц» и «Разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».