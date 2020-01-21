Однокурсник Медведева: Чуйченко назначен главой Минюста

Учеба с Медведевым и руководство швейцарской компанией

54-летний Константин Чуйченко сменил 51-летнего Александра Коновалова на должности главы Минюста. Новый министр юстиции назначен указом президента России Владимира Путина 21 января.

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Чуйченко не новый человек в Белом доме — с 18 мая 2018 года он занимал пост руководителя аппарата правительства РФ. Однако 15 января 2020 года наравне с остальными членами высшего исполнительного органа стал исполняющим обязанности главы ведомства.

За плечами нового министра — диплом юриста, полученный в 1987 году на факультете Ленинградского государственного университета — там он, по данным из открытых источников,

учился в одной группе с бывшим премьер-министром страны, а ныне заместителем председателя Совета Безопасности Дмитрием Медведевым.

По окончании вуза Чуйченко занял должность следователя прокуратуры Калининского района города Ленинграда. После этого еще пять лет работал правоохранителем на офицерских должностях.

Позже, в период с 1992 по 1994 год, работал исполнительным директором акционерного общества «Интерюраудит де Фариа и Т», проекты которого, по словам самого чиновника, касались немецких инвестиций на территории РФ, передавала «Новая газета».

В 2001 году будущий министр юстиций решил полностью уйти в юриспруденцию — он устроился начальником юридического департамента ОАО «Газпром», после чего стал членом правления компании.

Параллельно числился среди управляющих директоров зарегистрированной в Швейцарии компании RosUkrEnergo AG, которая выступала посредником при транспортировке туркменского газа через территорию России на Украину и в ЕС. Уже 13 мая 2008 года Чуйченко стал помощником на тот момент главы РФ Дмитрия Медведева и начальником Контрольного управления президента страны. На этой должности в обязанности чиновника, в частности, входила проверка расходов на стройку к зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. В марте 2011 года он встретился с Медведевым и сообщил о нарушении в виде завышения цен на стройматериалы более чем в два раза.

В феврале 2010 года между помощником и президентом произошел неприятный инцидент — во время встречи Медведева с предпринимателями, на которой присутствовали сотрудники администрации Кремля, Чуйченко завел беседу со своей коллегой, начальником Государственно-правового управления Ларисой Брычевой, что не понравилось российскому лидеру.

«Друзья мои! Сейчас повыгоняю всех. Здесь я говорю только. Опять разговариваете? Я на вас давно обратил внимание, на всех совещаниях разговариваете, лучше делом занимайтесь»,

— заявил Медведев, передавали РИА «Новости».

Чуйченко сохранил свою должность и в мае 2012 года после возвращения Владимира Путина на пост президента, а спустя шесть лет работы при главе страны был назначен руководителем аппарата правительства России.

Супруга министра юстиции Кристина Тихонова — тоже юрист. Она окончила юрфак МГУ — вместе они воспитывают троих дочерей.

Что Коновалов сделал на посту главы Минюста

Предшественнику Чуйченко 51-летнему Александру Коновалову не удалось сохранить свой пост во второй раз — занимая должность главы Минюста с 12 мая 2008 года, он снова был переназначен на эту должность в 2018 году.

Чиновник нередко критиковал решения ЕСПЧ: в день своего переназначения глава ведомства заявил о том, что Россия принципиально не будет их исполнять.

«Есть некоторые решения, которые исполняться Россией не будут. Которые заведомо вынесены с вторжением в национальную юрисдикцию, компетенцию Конституции РФ и, что немаловажно, по сути, с абсолютно абсурдным подходом в оценке доказательств, к применению закона, в частности, Конвенции. Там, где толкование Конвенции имело не просто расширительный характер, а чрезмерно расширительный характер», — заявил Коновалов, передавал «Интерфакс».

Отметим, что, согласно ФЗ №54 «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», а также ФЗ №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», если ЕСПЧ увидит какие-либо нарушения в уголовном судопроизводстве, то решение российского суда подлежит отмене и пересмотру.

Позже он и вовсе сообщил о возможном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ. В итоге многие чиновники и эксперты стали выступать против подобного исхода – в том числе некоторые депутаты Госдумы и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Громкий скандал, связанный с Минюстом РФ, произошел в 2019 году. В конце ноября родственники четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия, направили официальное письмо Коновалову с требованием провести ведомственную проверку в отношении замглавы ведомства Михаила Гальперина «в связи с его официальной позицией по ситуации с домашним насилием в России». Россиян возмутил официальный ответ Гальперина от имени правительства страны, адресованный ЕСПЧ.

В этом документе, написанном на английском языке, говорилось, что масштабы насилия в российских семьях, а также его дискриминационного воздействия «достаточно преувеличены». В конце письма чиновник указал, что «нет особой необходимости в принятии конкретных нормативных актов, касающихся явления насилия в семье».

В итоге ведомство лишь опубликовало официальное письмо родственникам погибших, в котором указано, что поддерживает проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия. Михаил Гальперин все еще занимает должность замглавы Минюста.