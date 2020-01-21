«Беспечная»: прокуратура проверяет мать убитой школьницы

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери убитой в октябре девятилетней школьницы. Проверка была инициирована по запросу пользователя под ником Анна Вадимовна на сайте «Лица Губернии» — женщину обвиняют в несоблюдении родительских обязанностей.

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По мнению заявительницы, Елена Киселева была обязана за руку отвести девочку в школу. «Она была убита однозначно из-за преступной беспечности матери, которая не удосужилась за руку проводить и встретить свою дочь.

Кроме того, имеются все признаки «остроязычия» девочки, дабы она вступила в словесную перепалку с преступником!» — обращается к областному прокурору пользователь.

Также было заявлено о необходимости проверки условий содержания и воспитания в семье Киселевой второго ребенка. Аноним призывает уберечь мальчика от судьбы сестры.

На это обращение откликнулся прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Он сообщил на сайте, что рассмотрел доводы заявителя и поручил организацию проверки сотрудникам прокуратуры Кировского района Саратова.

«Доброжелателей» у нас всегда хватало, каким бы делом мы ни занимались, все равно найдется человек, которому что-то не понравится. Честно говоря, я вообще не знаю, кто это. Меня никто никуда не вызывал, но, когда с дочерью случилось это несчастье, у меня побывали все: инспекторы ПДН, весь Следственный комитет в полном составе, вся прокуратура. Они видели, что мы обычная, нормальная семья, вполне себе адекватная», — рассказала в свою очередь BFM Елена Киселева.

Напомним, что трагедия произошла в октябре 2019 года. Тогда девятилетняя девочка ушла утром в школу и не вернулась. После ее исчезновения мать девочки обратилась в правоохранительные органы. На поиски вышли несколько тысяч человек. в том числе участники спасательного движения «Лиза алерт», волонтеры, сотрудники полиции и местные жители.

Ребенка искали более суток, тело школьницы обнаружили недалеко от дома, где она проживала — в одном из гаражей, мимо которых ученица ходила в школу.

После того как весь город узнал о трагической судьбе девочки, местные жители собрались у гаражного кооператива. Люди требовали, чтобы подозреваемого в совершении преступления, которым оказался местный житель, 35-летний саратовец Михаил Туватин, отдали им для суда. Правоохранителям удалось успокоить толпу и доставить злоумышленника в отделение.

В ходе допросов Туватин рассказал, что убил школьницу, чтобы та не рассказала, что он незаконно завладел чужим гаражом. По данным СМИ, ранее мужчина уже был судим шесть раз — в том числе за кражи и изнасилования.

Смерть девятилетней девочки вызвала сильный резонанс в обществе. После трагедии стал обсуждаться вопрос о необходимости вернуть в Россию смертную казнь. Эту инициативу тогда поддержали депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков и Ольга Алимова и детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя.

Вскоре после похорон Киселева записала видеообращение, в котором поблагодарила тех, кто участвовал в поисковой операции и поддерживал ее семью. «Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту», — говорила мать убитой школьницы.

В этом же обращении она предложила сделать «подход наших детей к школе безопасным», чтобы подобные события больше нигде не повторились. «Дети полдня проводят в школе, дети ходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят», — заявляла женщина.

В ноябре 2019 года Елена Киселева создала в мессенджере Viber чат под названием «Лизонька», в котором активисты стали обсуждать ситуацию с безопасностью детей. В группе числятся более 1280 человек. Они говорят о состоянии тротуаров, подходов к школам, а также делятся информацией об открытых люках и бездомных собаках.

«Мною было создано сообщество, в котором собрались все инициативные и неравнодушные родители, активисты Саратова, нашей области и даже других городов. Наша задача — обезопасить детей по дороге в школу! Мы провели несколько рейдов по улицам, непосредственно прилегающих к школам во всех районах города. И выявили страшную реальность — наши дети ежедневно рискуют своим здоровьем или даже жизнью на пути за знаниями», — рассказывала Киселева ИА «Версия-Саратов».

Женщина уточнила, что рейды уже прошли в Кировском, Ленинском, Заводском и Октябрьском районах Саратова.