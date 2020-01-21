Экстремальное тепло: зима побила рекорд

Период аномального тепла зимой 2019-2020 годов стал рекордным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006—2007 года, когда и декабрь, и первая половина января были очень теплыми, теплее, чем сейчас», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, это «совершенно экстремальное» положение дел. Фактически, эта зима побила все рекорды за всю историю метеорологических наблюдений в России, температура по всей стране значительно превышает показатели климатической нормы.

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Такая погода объясняется теплым атлантическим воздухом, добавил Вильфанд. Воздух от океана переносится через Урал в глубины Евразии. В целом это нормальный процесс, однако в этом году вызывает вопросы продолжительность тепла.

«Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду», — подчеркнул синоптик.

В Сибири океанический воздух с Запада охлаждается, но все равно остается теплым. В Красноярском крае и Западной Сибири температурные отклонения достигают 20 градусов, но температуры там отрицательные.

Говоря о долгосрочных прогнозах, весну россиянам также обещают аномально теплую — в среднем температура будет на несколько градусов превышать нормальные показатели для этого сезона. Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «настоящей» зимы в этом году ждать уже не стоит.

По словам метеоролога, в январе температура превысит норму на 4-6°C, в феврале — на 3-4°C. При этом дневная температура будет опускаться ниже -5°C «очень редко».

Не стоит ждать и обильных снегопадов, утверждает Тишковец. Самым снежным месяцем станет февраль, но высота снежного покрова составит всего 20 миллиметров.

В марте климатическая норма будет превышена на 3-4°C, в апреле — на 1-2°C, в мае — на 1°C. Весной температурная аномалия будет плавно сходить на «нет», указал Тишковец. Он добавил, что весь снег растает уже в апреле.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Тишковец в свою очередь призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 60-х годов. Однако синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплеть и теплеть.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что над всей территорией России установилась аномально теплая погода, поскольку за Уралом не сформировался «сибирский максимум» – мощная зона высокого давления. Циклоны из-за этого свободно проходят над Уралом, неся теплый воздух из Атлантики, а холод идет в Канаду, на Аляску — там сейчас морозы достигают -30°C.

«В Квебеке — а это широта Крыма — до -20°C со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября», — добавил Варакин.

Он также объяснил теплую зиму над центральной Россией «идеальным стечением обстоятельств»: большая холодная зона сталкивается с теплом над Гольфстримом, проникая в Европу. После этого без каких-либо препятствий холод идет в Азию и Северную Америку — в район Великих Озер, где расположены такие города, как Детройт, Милуоки и Чикаго.