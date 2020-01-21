Собрал $2 млн: экс-главе Интерпола вынесли приговор

Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили к 13,5 года тюремного заключения, следует из решения суда средней ступени города Тяньцзинь Китая. Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на два млн юаней (почти $300 тыс.). Как сообщает РИА «Новости», 66-летний Мэн Хунвэй согласился с приговором и подавать апелляцию не будет.

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Экс-чиновник был арестован китайской прокуратурой в апреле прошлого года по подозрению во взяточничестве. Летом стало известно, что Мэн Хунвэй признался в инкриминируемом ему преступлении. Общая сумма взяток составила около $2 млн. По данным Верховной народной прокуратуры Китая, Хунвэй признал вину во время открытого судебного заседания, которое проходило 20 июня в городе Тяньцзинь. На процессе прокуратура предоставила имеющиеся доказательства его вины и провела перекрестный допрос.

«После чего обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном», — отмечалось в заявлении ведомства.

О расследовании в отношении чиновника мировая общественность узнала не сразу. В конце сентября 2018 года Мэн Хунвэй уехал в Китай из французского Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, и долго не выходил на связь с родными.

Его супруга Грейс Мэн обеспокоилась долгим исчезновением мужа. Позднее она рассказала СМИ, что последним известием от него было сообщение со словами: «Дождись моего звонка». Кроме того, незадолго до исчезновения он отправил ей сообщение с изображением ножа. Женщина предполагала, что таким образом муж пытался дать ей понять, что находится в опасности. Жена Хунвэя обратилась во французскую прокуратуру. Правоохранители инициировали расследование, Интерпол направил запрос китайский властям с просьбой передать информацию о том, где находится глава ведомства.

Тогда европейские журналисты писали, что исчезновения главы Интерпола — не первый подобный случай в Китае. Там неоднократно пропадали госчиновники, миллиардеры и знаменитости.

Лишь 7 октября — спустя чуть больше недели после пропажи Хунвэя — министерство общественной безопасности КНР выступило с заявлением, сообщив, что в отношении чиновника проводится расследование по подозрению в получении взятки и нарушении других законов Китая. Гонконгское издание South China Morning Post передавало, что он был арестован для допроса сразу после своего прибытия в страну.

Через несколько часов после заявления властей КНР в генсекретариате Интерпола заявили об отставке Хунвэя с поста президента организации. Спустя месяц во Франции прекратили расследование дела о его исчезновении.

В конце марта 2019 года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) сообщила, что Хунвэй снят со всех госпостов и исключен из партии.

В организации заявили, что экс-глава Интерпола растрачивал госсредства с целью обеспечить «роскошные условия жизни» для своей семьи. Кроме того, он якобы злоупотреблял служебным положением и негативно влиял на своих сотрудников.

«Он серьезно нарушил рабочую дисциплину, а также нормы дисциплины, предусмотренные для членов КПК в бытовой жизни, совершил должностные и коррупционные преступления… Мэн Хунвэй опорочил образ партии, нанес серьезный ущерб государственным интересам, оказывал дурное влияние, все его поступки подлежат строгому разбирательству», — говорилось в сообщении КПК.

Позже супруга экс-чиновника заявила, что арест ее мужа политически мотивирован. Она также отметила, что его родственникам не передали информацию о состоянии здоровья и местонахождении Хунвэя.

К моменту задержания Мэн Хунвэй имел 40-летний опыт работы в сфере уголовного и пограничного права, а также в области охраны правопорядка — в том числе борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Он занял пост главы Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий должен был истечь лишь к 2020 году. Хунвэй стал первым представителем Китая, занявшим этот пост. Его преемником был назначен представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.