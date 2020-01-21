Страшный пожар в Томской области: 11 погибших

До 11 человек возросло количество жертв пожара в частном доме в поселке Причумлымский, Томская область. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

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Ранее появилась информация о том, что все погибшие могли быть гражданами Узбекистана, консульство страны начало проверять эту информацию. По последним данным, пятеро из 11 погибших были гражданами Узбекистана. Об этом журналистам сообщил генконсул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

«Мы работаем в плотном контакте с МЧС, здравоохранением, следствием, готовы оказать содействие в доставке тел погибших», — приводит его слова «Интерфакс».

Генконсул также добавил, что на данный момент у него нет информации, сколько всего граждан республики находились в поселке, где загорелся частный дом.

Источник агентства в районной администрации сообщил, что остальные погибшие также могут быть иностранцами, поскольку здание, где произошел пожар, использовалось в качестве общежития, в котором проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Спастись удалось лишь трем проживавшим в доме, двое из них — мужчины 25 и 33 лет — смогли выбраться из дома самостоятельно. Госпитализация им не потребовалась, рассказали в департаменте здравоохранения области.

«Один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил медпомощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался», — говорится в сообщении ведомства.

На месте продолжает работать бригада скорой помощи Асиновской районной больницы.

Как сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

«В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности, в обогревательном приборе», — сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». СМИ сообщают, что дом находился на территории частной пилорамы, которой владеют двое граждан Китая, а все рабочие проживали в нем легально.

Одноэтажное деревянное здание загорелось ранним утром 21 января, информация о пожаре поступила экстренным службам в 4:05 (00:05 мск). Когда на место прибыло первое подразделение МЧС, дом уже был полностью охвачен огнем. В ликвидации последствий возгорания участвовали 39 человек и 14 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 6:35 (2:45 мск). Площадь пожара составила 208 кв. метров, кровля здания обрушилась. Тела погибших спасатели доставали из-под обломков.

Региональное следственное управление возбудило по факту гибели 11 человек уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).

Для расследования создана следственная группа, в которую входят четыре следователя и три следователя-криминалиста. Как сообщается на сайте ведомства, группу возглавил опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам Станислав Богданов.

«Ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления», — добавили в ведомстве.

Еще один пожар, унесший жизни, произошел утром 21 января в Кемеровской области — в городе Киселевске при возгорании в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. По словам пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика, 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и девочка 9 лет скончались до приезда скорой помощи. Еще один 15-летний подросток выжил, его госпитализировали с термическим ожогом кистей и спины.

В пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области сообщили, что общая площадь пожара составила 56 кв. метров.

Следователями в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По предварительным данным, к возгоранию привело то, что жители дома оставили остатки угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.