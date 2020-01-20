Отпустили домой: кто ответит за гибель людей в Перми

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения для инспектора ГУ МЧС России, задержанного по делу о гибели людей в местном отеле — его отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

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В ходе сегодняшнего заседания суд предъявил Разифу Исмакаеву обвинение в халатности. По мнению следователей, его действия стали причиной гибели пяти человек при прорыве трубы в пермском мини-отеле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц», — сообщил собеседник агентства.

Согласно информации следователей, инспектор выявил нарушения в работе гостиницы еще в феврале 2019 года. В частности претензии касались изменения назначения подвального помещения, которое использовалось для проживания людей. Кроме того, были выявлены несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, однако никаких мер для приостановления работы мини-отеля предпринято не было.

Сам инспектор вину отрицает: по его словам, выдача разрешения на открытие отеля после обнаруженных нарушений не входила в спектр его обязанностей.

В надзорных органах региона уточнили, что после проверки, проведенной обвиняемым, собственник помещений был привлечен к административной ответственности.

«В целом противопожарное состояние объекта было удовлетворительным, и с точки зрения пожарной безопасности угрозы для людей не было. По действующим нормам пожарный инспектор может только через суд добиться приостановки деятельности объекта и только в случае, если грубые нарушения пожарной безопасности не устранены на момент второй внеплановой проверки», — пояснил источник ТАСС.

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю также встали на сторону своего сотрудника: сотрудники ведомства сообщили, что при определении сроков устранения нарушений инспектор исходил из характера самих рисков в данных помещениях, а также из обстоятельств, влияющих на их устранение и безопасность людей.

«Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что при прорыве трубы центрального отопления в пятиэтажном хостеле «Карамель» на цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми погибли пять человек, в том числе — 44-летняя Наталья Шац с 4-летней дочкой, передаёт сайт kp.ru.

Женщина с больной диабетом девочкой приехали из Соликамска в Пермь к врачу и выбрали этот хостел, поскольку он находится недалеко от больницы, передает портал 59.ru.

«Дочка с внучкой забронировали этот отель по интернету. Они поехали на прием к эпилептологу в больницу на Баумана. Переночевать решили в отеле», — рассказала мама погибшей.

Еще шестеро человек получили термические ожоги. После прорыва, когда все спали, кипяток через отверстие в стене полился прямо в комнаты на постояльцев. Они не смогли выбраться из комнаты, поскольку в отеле 1965 года постройки не было ни окон, ни аварийных выходов.

Кипяток также вылился на улицу и залил прилежащие дороги и тротуары.

В региональной «скорой помощи» сообщили, что первый вызов с места ЧП поступил в 1.54 ночи по местному времени (23.54 мск).

Через 10 мин туда приехали девять медицинских бригад. Трое пострадавших из хостела тут же были госпитализированы в ожоговый центр в ГБ им. Гринберга. Ими оказались 33-летняя Мария У. с ожогами рук, ног и поясничной области, ее супруг — 35-летний Олег У., из города Березники — с обваренными ногами и еще один мужчина 28 лет с ожогами рук и ног. Ребенок Марии и Олега, к счастью, не пострадал — его успели вынести.

Ожоги во время операции также получили четверо сотрудников МЧС, однако они отказались от госпитализации. Не поехала в больницу и 53-летняя администратор хостела, получившая ожог и поверхностное обморожение голеностопа, уточнили в региональной скорой помощи.

На следующий день после трагедии стало известно, что родственники всех погибших получат по 2 млн рублей от «Пермской сетевой компании» (ПСК). Ранее о намерениях выплатить компенсации заявили краевые власти. Из резервного фонда правительства Пермского края семьям погибших направят 500 тыс. рублей, пострадавшим — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Здание, в котором произошла авария, находится в управлении компании «Профи-дом», а поставщиков тепла является компания «Т-Плюс», сообщает ТАСС. При этом на сайте «Профи-дом» говорится, что 12 декабря прошлого года аварийную трубу передали в управление ООО «Пермская сетевая компания».

«По предварительным данным, прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Долгое время данная тепловая централь была бесхозной. Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода», — сообщала управляющая компания.

Вскоре после ЧП состоящая из двух мини-отелей пермская сеть «Карамель» объявила о закрытии второй гостиницы. Об этом сообщила представитель сети ТАСС. «К сожалению, мы и вторую гостиницу закрыли», — заявила собеседница агентства, не уточнив причину.

Местные жители тем временем уверяют, что проблемы с трубами наблюдались не только в хостеле, но и во всем доме — в этом они обвиняют как раз «Профи-Дом».

«Недавно ходили туда разбираться по поводу квитков от ПСК. В квартире дубак, трубы еле теплые, горячая вода тоже еле теплая, а квиток за декабрь пришел аж на 3 тыс. рублей за отопление и еще на 300 рублей за горячую воду. Трубы старые, дырявые и давно должны были быть заменены, но это им не сдалось», — жаловался один из жителей Перми порталу 59.ru.