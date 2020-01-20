Мучения коал: на Австралию обрушился град

На юго-восток Австралии обрушился сильный град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на метеорологов.

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По данным местных СМИ, град повредил здания и автомобили в районе Австралийской столичной территории, которая включает в себя Канберру и другие крупные населенные пункты. Также пострадало здание парламента и повреждены деревья в штате Виктория.

Отмечается, что экстренные службы страны получили более 1,2 тыс. обращений за помощью в связи с возникшим штормом. Сообщается о двоих пострадавших.

Австралийское метеобюро Южного Уэльса еще до наступления стихии выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Предупреждение остается актуальным для северных и северо-западных штатов страны.

Метеобюро также сообщило, что 19 января дождь с градом обрушились и на штат Виктория, где с утра в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям поступило 1453 обращения за помощью.

В этот же день в штате Новый Южный Уэльс прошел ураганный ветер, который достигал скорости от 94 до 107 км/час и был вызван грозами. Такая непогода спровоцировала песчаные бури. Один из жителей Австралии выложил в Twitter видео — на кадрах видно, как огромное пыльное облако надвигается на город.

Напомним, ранее в Австралии разгорелись лесные пожары, очаги которых преимущественно были расположены на юго-востоке — они опустошают территорию страны с августа 2019 года. В декабре 2019 года правительство Нового Южного Уэльса объявило чрезвычайное положение в штате в связи с рекордной температурой, длительной засухой и обострением ситуации с огнем.

Исследователи выделяют среди причин таких природных катаклизмов рекордные жару и засуху, частые удары молний во время гроз в регионе, непреднамеренные и преднамеренные поджоги, а также глобальное потепление.

Через полгода сразу в несколько штатов страны пришли проливные дожди — выпало до 50 мм осадков, что помогло потушить некоторые очаги возгорания. «Хотя этот дождь не потушит пожары, он, безусловно, будет иметь большое значение для сдерживания», — заявили в пожарной службе Нового Южного Уэльса.

Однако резкая смена погоды привела к другой проблеме — сильные грозы вызвали наводнение в Мельбурне, передает The Sun.

Под водой оказался в том числе развлекательный парк «Мир Кино» в Квинсленде. Основные магистрали на северо-востоке континента были закрыты из-за наводнений — по данным австралийских спасателей, потоки воды остановили движение автомобилей на более чем полусотне дорог.

В Новом Южном Уэльсе жители порядка двух с половиной тысяч домов остались без света и электричества из-за обрыва проводов.

Гидрометцентр Квинсленда назвал столь сильные дожди событием, которое происходит «раз в сто лет». Ожидается, что дожди в ближайшее время продолжатся, ливни будут сопровождаться сильными порывами ветра, что может привести к падению деревьев и обрыву систем электроснабжения.

По данным австралийской полиции, при пожарах погибли более 25 человек. При этом пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование заявляет о гибели в огне более миллиарда животных. Профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров только в штате Новый Южный Уэльс. По предварительным оценкам, погибли около 8 тысяч коал.

Около 6 тыс. зданий были повреждены или полностью уничтожены, в том числе более 2,2 тыс. жилых домов. Более 10 млн гектаров земли выгорело — эта территория превышает размеры Южной Кореи или Венгрии. В начале этого года дым от пожаров достиг Чили и Аргентины, преодолев расстояние в 10 тыс. км от австралийского побережья.

По данным Федерального правительства Австралии, на восстановление дикой природы и среды обитания животных на континенте после лесных пожаров будет выделено почти $35 млн. Об этом в Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

Министр также сообщила, что часть средств пойдет поддержку работы ученых, экологов и общественных организаций.

Ранее, по сообщению министра окружающей среды штата Новый Уэльс, в Австралии голодным животным доставили еду на вертолетах в рамках акции под названием «Операция скалистый кенгуру».

Доставку пищи организовала австралийская национальная служба парков и дикой природы. Несколько тысяч корнеплодов скинули с вертолета животным, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от лесных пожаров.