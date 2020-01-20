Новая атака: в Москве «заминированы» метро и школы

Полиция и сотрудники МЧС проверяют со служебными собаками все станции московского метрополитена. Как сообщает РИА «Новости», такие меры были приняты после поступления анонимных сообщений о минировании подземки.

Бомбы были якобы заложены в 85 столичных школах, 16 детских садах, трех родильных домах. Могут быть заминированы и три московских суда. Все здания проверяют экстренные службы.

Мишенями злоумышленников стали также 20 торговых центров и все магазины сетей «Пятерочка» и «Магнит». Пока неизвестно, будут ли эвакуировать все «заминированные» объекты.

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В конце декабря анонимы сообщили о бомбах, спрятанных в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сотрудники силовых структур со служебными собаками проверили все здания воздушных гаваней и не обнаружили никаких взрывных устройств. Эвакуаций пассажиров и сотрудников не проводилось.

Тогда же более 100 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы минирования объектов в Москве — неизвестные сообщили о минировании почти 200 различных объектов 16 декабря. Угрозы поступили в адрес 25 судов, десятков образовательных учреждений, станций метро, вокзалов и других социально значимых объектов столицы.

Информация о заложенных взрывных устройствах также не подтвердилась.

Вал анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах накрыл Россию 11 сентября 2017 года. За все время было эвакуировано почти полмиллиона человек в более чем 100 городах страны. Никаких бомб после тщательных проверок обнаружено не было ни разу.

В Москве поступали звонки об угрозах взрыва, в частности, на Митинский радиорынок, в крупнейшие торговые центры, кинотеатры. Также были эвакуированы кампусы МГИМО, Российской правовой академии министерства юстиции, общежитие Московского экономического института, Ярославский, Киевский и Курский вокзалы.

Телефонные террористы атаковали десятки российских регионов — от Сахалина и Приморского края до Башкирии и Ленинградской области. 20 сентября 2017 года была якобы заминирована Дворцовая площадь в Петербурге и 15 районных управ в Москве.

После такие «минирования» и эвакуации повторялись по несколько раз каждый год.

По факту телефонных атак российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с наказанием в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. 31 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм.

Впоследствии соответствующий закон был принят Госдумой и подписан президентом России Владимиром Путиным. Тюрьма грозит гражданам, которые сообщили о «минировании» объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и университетов) или за причинение ущерба на сумму свыше 1 млн рублей. Для таких нарушителей предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы или штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.

Лишение свободы на срок от шести до восьми лет или штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей последует за звонки, дестабилизирующие деятельность органов госвласти.

Наиболее жесткое наказание ждет «террориста», совершившего ложный звонок, если в результате этого погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия. В этом случае виновному грозит от восьми до 10 лет тюрьмы или штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал в свою очередь о том, что следствие подозревает в звонках сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, начатая экстремистами атака получила развитие благодаря так называемым «подражателям» ИГ. Среди них, в основном, «несовершеннолетние хулиганы и неадекватные люди».

В конце декабря 2019 года глава грузинского «Антикризисного центра проблем безопасности» Давид Пурцхванидзе сообщил, что возможный источник «телефонного террора» использует купленные телефонные номера операторов из Европы и Грузии. Сам он может располагаться, по мнению политолога, под Киевом.

В Главном управлении МВД по Москве подтвердили, что в данном вопросе речь идет об иностранном источнике, поскольку из России «их было бы легко отследить».