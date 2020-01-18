«Мы заткнем поганый рот»: что Путин пообещал ветеранам

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне каждый ветеран получит единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей также будет выплачено труженикам тыла. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

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По словам президента, каждый год единовременные выплаты ко Дню победы составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <...> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. — труженикам тыла», — подчеркнул глава государства.

Во время встречи с ветеранами Путин также пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — заявил президент.

Визит Путина в Санкт-Петербург был приурочен к годовщине — 18 января в России в 77-й раз отмечается День прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились в районе Шлиссельбурга и прервали блокаду. Окончательно немецкие войска отступили от города только в январе 1944 года по итогам Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

В честь праздника Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке. Он также вручил четырем ветеранам первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Ранее в послании Федеральному собранию президент также подчеркнул важность предстоящего юбилея ВОВ. По его словам, для России День Победы — самый великий и святой праздник. Правду о Победе необходимо защищать, чтобы противостоять попыткам переиначить историю, заключил Путин.

Согласно последним данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в России проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов ВОВ. Среди них: более 75 тыс. инвалидов и участников войны, 96 тыс. ленинградцев-блокадников, 104 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма, 240 тыс. вдов инвалидов и участников войны и 762 тыс. тружеников тыла.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила данные на 1 ноября 2019 года – по ее словам, число участников и инвалидов ВОВ в России составляло 60 тыс., а всего ветеранов — 1 млн 89 тыс. человек.

Изначально почетный статус ветеранов Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, а также систематизация мер социальной поддержки для них были определены законом «О ветеранах» – он был подписан 12 января 1995 года. Согласно этому документу, к ветеранам ВОВ относят ее участников-фронтовиков, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

Особо защищаемой категорией являются инвалиды войны. К ветеранам ВОВ также приравнены члены семей погибших на фронте, совершеннолетние и несовершеннолетние узники концлагерей. Льготы также могут быть предусмотрены для «детей войны» – россияне, родившиеся в 1941-1945 годах – на региональном уровне.

Пенсионный фонд РФ на постоянной основе выплачивает ветеранам повышенные пенсии, а также предоставляет дополнительные выплаты.

Средний доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны — после индексации 1 января 2020 года — достиг 39,9 тыс. и 46,5 тыс. рублей соответственно. При этом для Героев Советского Союза, а также награжденных орденами Славы, Ленина, Трудовой славы полагаются отдельные надбавки.

Кроме того, ветеранам могут компенсировать проезд в общественном транспорте, оплату коммунальных услуг и капремонт. В некоторых регионах эти услуги для них предоставляются бесплатно.

В 2008 году был также подписал указ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». С тех пор квартиры получили уже 308 тыс. ветеранов, только в 2019 году — более 2,2 тыс. В общей сложности на эти цели было выделено 330 млрд рублей.