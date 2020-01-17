Роковая смесь: в России зафиксирована первая смерть от снюса

В России зарегистрирована первая смерть, вызванная употреблением снюса. Об этом рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в последнее время наблюдается вспышка употребления никотиносодержащего вещества.

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«По данным Минздрава, основные потребители снюса — это несовершеннолетние. Когда дети и подростки начинают массовое употребление психоактивных веществ — надо сразу говорить об эпидемии», — сообщал ранее Евгений Брюн в разговоре с «Газетой.Ru». Он подчеркивал, что вещество повышает риск онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых расстройств.

За последние два месяца СМИ сообщили о более чем 20 случаях отравления снюсом. Среди пострадавших — не только школьники, но и взрослые люди. В частности 17 января в Краснодарском крае в больницу попал 29-летний спортсмен.

Он едва не погиб от остановки сердца. Выяснилось, что мужчина полгода употреблял снюс — по четыре раза в день.

14 января был госпитализирован 14-летний подросток из Оренбурга, а 18 декабря от острого отравления едва не погиб 15-летний школьник из Владивостоке. Он употребил снюс вместе с энергетическим напитком. Мальчик уже вернулся к учебе, врачи оценивают его здоровье как «удовлетворительное».

12 декабря в кубанскую больницу доставили ребенка с тяжелейшей формой психоза. Врачи считают, что он был вызван употреблением жевательного табака. Позднее ребенка направили в психиатрический диспансер для дальнейшего обследования.

В тот же день в Башкирии с тяжелым отравлением госпитализировали 11-летнего школьника. Накануне он за 20 рублей купил у одноклассника конфету, в которой, как выяснили врачи, содержался снюс.

Торговля этим веществом ведется в России с начала 2000-х годов. Несмотря на штрафы за его распространение, введенные в 2015 году, производители избегают ответственности благодаря лазейкам в законодательстве. Закон запрещает продажу снюса как табачного изделия, но никак не регулирует его продажу в виде леденцов и жевательных резинок, также содержащих никотин.

Употребление снюса вызывает отравление никотином, сопровождающееся тошнотой, рвотой и головными болями. При регулярном употреблении вещества возникает никотиновая зависимость. В долгосрочной перспективе оно приводит к проблемам с зубами, ротовой полостью, гортанью, пищеводом и кишечником, а также может вызвать гастрит, образование язв, рак поджелудочной железы и поражение печени.

В связи с этим власти активно борются с продажей тех видов снюса, которые еще не запрещены законодательством.

В частности 10 января Совфед передал в Госдуму поправки к законопроекту «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленные на запрет продажи никотиносодержащих смесей. 2 декабря депутат от «Единой России» внес в думу закон о запрете торговли снюсом и другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Региональные власти уже запрещают продажу снюса и аналогичной продукции на местном уровне. Так, руководство Югры, Забайкалья, Удмуртии, Адыгеи, а также Вологодской, Брянской и Челябинской областей ввело запрет на продажу таких товаров детям. Подобные санкции также планируют ввести в Омской и Самарской областях, а также Башкирии.

Губернаторы Пензенской, Курганской, Оренбургской и Томской областей в свою очередь призвали предпринимателей отказаться от торговли снюсом.

До принятия соответствующих норм на федеральном уровне Совфед попросил правительство РФ приостановить торговлю никотиносодержащими изделиями в стране.

24 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице «Вконтакте» сообщил, что поручил МВД противодействовать торговле снюсом вне торговых точек — в том числе в интернете. Он заявил, что Роспотребнадзор и МВД совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом проведут «внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции».

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством РФ, и в случаях, установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел», — сообщали в Роспотребнадзоре РФ.

Сотрудники ведомства уже изъяли более миллиона единиц подобных товаров, передавало РИА «Новости». Агентство отмечало, что сумма штрафов, выписанных за торговлю соответствующими веществами, уже превысила 6,5 млн рублей.