«Поступают угрозы»: почему депутат Пушкина просит о помощи

Депутат Госдумы Оксана Пушкина продолжает получать угрозы жизни и здоровью в связи с разработкой законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом она заявила «Газете.Ru».

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«Мне поступают прямые угрозы. Сейчас мы ждем ответа от МВД», — сообщила Пушкина.

Ранее об угрозах в адрес депутата рассказал ее адвокат Константин Добрынин. По его словам, 31 декабря 2019 года на сайт Госдумы поступило письмо, в котором содержалась информация о планируемом убийстве «до начала лета» Пушкиной и «еще, возможно, 3-4 человек».

После этого Добрынин направил уже второе по счету обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором обратил внимание на угрозы, поступающие парламентарию, сообщает «Коммерсант».

«В обстановке необъяснимого для общественности бездействия МВД России псевдорелигиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания склонны перейти к методам предрекавшегося в их «декларациях» прямого насилия», — указал Добрынин.

Адвокат также попросил министра внутренних дел поручить принять меры «к установлению лиц, планирующих совершение убийства и привлечению их к уголовной ответственности».

«Мы считаем, что правоохранительные органы и министр внутренних дел, несмотря на последние кадровые новости, должны все-таки заняться своей работой и отреагировать уже на вполне конкретные угрозы моему доверителю», — заявил Добрынин.

По словам самой Пушкиной, против ее деятельности и законопроекта в частности выступает консервативная часть общества. В частности особенно активную деятельность осуществляет движение «Сорок сороков».

«Движение «Сорок сороков» и их сподвижники вбрасывают через ангажированные СМИ фейковую информацию про закон. Против закона выступает особо консервативная часть общества — это нормально. На людей легко влиять, особенно через соцсети. Главное — правильно манипулировать», — объясняла Пушкина «Газете.Ru».

Она также отметила, что имеет информацию о том, что против законопроекта настраивают студентов вузов, которым внушают это непосредственно во время лекций. «Нам известно о случаях, когда студентов вузов заставляют голосовать «против» закона, присылая им четкую инструкцию как это сделать. Некоторые преподаватели открыто об этом говорят во время лекций», — отметила депутат.

Отметим, что на первое обращение адвоката Пушкиной, направленное Владимиру Колокольцеву в ноябре 2019 года, ответ так и не поступил. Тогда Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков»: основанием для этого стало открытое письмо, подписанное более чем 190 православными и родительскими организациями. По мнению адвоката, оно содержит признаки статьи 282 УК РФ «Разжигание ненависти либо вражды».

«Якобы цель лоббирования этого законопроекта — внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология»,— указано в заявлении адвоката.

Добрынин также обратил внимание МВД на статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии». Ее автор призывает проверить феминисток и ЛГБТ-активистов, поддержавших законопроект, на госизмену – такое заявление содержит признаки статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», считает адвокат.

По мнению защитника, ряд статей УК РФ нарушает и опубликованный в интернете коллаж, на котором Оксана Пушкина изображена вместе с ЛГБТ-активистами и чертом. Добрынин усмотрел в нем признаки статьи 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного статьей 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Все эти сведения он попросил Колокольцева проверить лично.

«Газета.Ru» направила запрос в МВД с целью прояснить ситуацию и узнать, какие меры уже были предприняты или планируются для обеспечения безопасности депутата. На момент публикации ответа не поступило.

Отметим, что осенью 2019 года Пушкина уже рассказывала, что авторам законопроекта неоднократно поступали угрозы на электронную почту и в соцсетях. По словам парламентария, с угрозами также столкнулись адвокаты Мари Давтян, Алексей Паршин и основатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова.

«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — рассказывал Паршин.

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин тогда же пояснял «Коммерсанту», что его организация не имеет никакого отношения к рассылке угроз. «Мы рассматриваем эти обвинения как пиар-ход в рамках острой дискуссии вокруг законопроекта. Как демонизацию через СМИ. Мы готовы к любым проверкам, не вопрос», — подчеркивал он.