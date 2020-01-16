Устранил свидетеля: мужчина открыл огонь в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января. Погиб один мужчина, еще одна женщина госпитализирована с серьезными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.

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Как отмечается в сообщении, 45-летний мужчина, ровесник предполагаемого стрелка, получил ранение в живот и был в сильном травматическом шоке. Врачи не успели довезти пострадавшего до больницы — он умер в машине скорой помощи, находясь в крайне тяжелом состоянии.

Состояние пострадавшей 43-летней женщины также оценивается как тяжелое. Она получила ранение нижних конечностей, кроме того, ей в лицо попала дробь.

«Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — сказал представитель центра ТАСС. По его словам, ожидается, что операция будет длиться несколько часов.

Пока точно не известно, кем именно была пострадавшая. По некоторым данным, она проходила свидетелем по делу, которое рассматривается в суде. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, — подсудимый по этому же делу.

По факту стрельбы следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. На данный момент следствие установило, что утром 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, однако мужчина выстрелил в него и прошел дальше. Один из свидетелей произошедшего успел нажать на тревожную кнопку. В это время злоумышленник выстрелил во вторую жертву — 43-летнюю женщину.

По данным СМИ, мужчина сначала находился на заседании в качестве подсудимого. Ему что-то не понравилось в ходе рассмотрения дела, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся и открыл огонь.

Подозреваемый задержан, вскоре ему изберут меру пресечения. Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «убийство».

В Новокузнецком районном суде сообщили, что здание временно закрыто в связи с оперативными мероприятиями — на месте работают Следственный комитет и полиция.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления.

Между тем местный Telegram-канал «Регион 142» сообщает, что подозреваемого зовут Артем Пакалов. Это имя приводит и телеканал РЕН ТВ. Официально информация пока не подтверждена.

Пакалов и ранее попадал в поле зрения СМИ в связи со скандальным происшествием, однако тогда он проходил по делу как потерпевший. По сообщениям кемеровских порталов, летом 2018 года у мужчины возник конфликт с соседом по садоводческому товариществу «Надежда». Конфликт обострился, когда сыну Пакалова сломали велосипед другие дети. В итоге самого Пакалова сосед пытался сбить на тракторе и протаранил гараж. Видео выложил у себя на странице пострадавший. Один из местных порталов опубликовал запись под заголовком «Трактор-таран и попытка убийства в Куртуково».