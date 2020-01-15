По тонкому льду: чем опасны крещенские купания

Где купаться москвичам

В 2020 году для крещенских купаний на столичных водоемах будет подготовлено 46 мест, в которых горожане смогут окунаться с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Это будут как искусственные купели — небольшие деревянные бассейны, расположенные у храмов, часовен, в парках, — так и оборудованные места на водоемах. По предварительным оценкам, в праздник Крещения поучаствовать в народных гуляниях придут свыше 200 тыс. человек.

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Традиционные крещенские купания пройдут, в том числе, в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель в виде искусственного деревянного бассейна площадью 2,5 кв. м. можно будет посетить в саду имени Баумана. Соответствующие места для купания будут оборудованы в парках «Митино», «Фили», «Северное Тушино», «Сокольники», на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды». Список всех купелей столицы можно найти здесь.

Все проруби и купели в Москве предварительно были проверены сотрудниками служб безопасности, сообщили в мэрии. Кроме того, места купания были оборудованы освещением, необходимым инвентарем для обеспечения безопасности, удобными мостиками и деревянными лестницами с перилами. Рядом также установлены раздевалки с обогревом, пункты питания с горячим чаем и передвижные туалетные кабины. Для автомобилистов будут организованы временные стоянки.

Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. В общей сложности следить за безопасностью и оказывать первую медицинскую помощь в случае необходимости будут порядка пяти тысяч человек, в распоряжении которых — 380 единиц техники.

Сытым и пьяным в купель нельзя

Несмотря на то что рядом будут дежурить медики, москвичам все же не стоит пренебрегать правилами личной безопасности. По словам врачей, сначала нужно размяться, потом снять одежду и немного остыть. После этого нужно нырнуть в прорубь и провести там не более двух минут, а новичкам и вовсе рекомендуют ограничиться 15 секундами. Неподготовленным людям также не советуют погружаться с головой.

После выхода из проруби следует тщательно растереть себя махровым полотенцем и вновь сделать несколько упражнений, чтобы разогнать кровь.

Купания в ледяной проруби противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам. Окунаться в прорубь не стоит и людям с различными простудными заболеваниями и проблемами с сосудами, так как из-за резкого переохлаждения повышается тромбообразование.

В ледяную воду стоит погружаться голодным, предупредил News.ru заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Федоров. По его словам, поесть нужно не менее чем за 2–3 часа до купания, так как холод может вызвать спазм желудка и спровоцировать рвоту. При этом употреблять в пищу нужно сложные углеводы — например, кашу или хлеб грубого помола, которые зарядят энергией и воспрепятствуют переохлаждению.

А вот от алкоголя — по крайней мере до купания — необходимо отказаться, поскольку в состоянии опьянения организм меньше чувствует холод и можно получить переохлаждение.

Как отметил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев, сочетание спиртных напитков и холода может вызвать сердечный приступ, инсульт, инфаркт с летальным исходом. После окунания рекомендуется согреться горячим чаем, лучше всего травяным или ягодным, и не оставаться долго на морозе.

Морозов не будет

Синоптики уже предупредили, что ожидать леденящих душу (и тело) температур в крещенскую ночь в Москве не стоит. В Центральной России в этот день ожидается -1...+2°С.

Однако Депздрав уже предупредил москвичей, что расслабляться из-за теплой погоды не стоит: резкое погружение в холодную воду в любом случае может стать стрессом для организма, поэтому подходить к нему нужно ответственно.

«Нужно помнить, что даже летом, при меньшей разнице между температурой разогретого тела и воды в водоеме, при резком погружении могут случаться неприятности для здоровья, поскольку резкое изменение температуры окружающей среды – большой стресс для организма», – рассказали в Депздраве Агентству «Москва».

Ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец также призвал россиян быть осторожными во время крещенских купаний, потому что лед на реках встал позднее из-за аномально теплой зимы. Хотя на севере России, в Предуралье и Поволжье реки покрылись крепким льдом, в центральной части страны и на северо-западе ледостав все еще продолжается. Даже на малых реках толщина льда пока менее 25 см, что недостаточно для организации прорубей.

В некоторых районах Подмосковья крещенские купания и вовсе отменились из-за слишком тонкого льда. Так, в микрорайоне Стрелковский Подольска горожанам категорически запретили выходить на лед, так как его толщина составила меньше пяти см.

Представители администрации Воскресенского и Богородского округов Подмосковья также отказались от купаний. «После проведения рейда по всем водоемам специалисты пришли к выводу, что небезопасно проводить на них крещенские купания», – отметили представители администрации.

В других регионах страны теплая погода также внесла свои коррективы: крещенские купания были отменены во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в четырех районах Екатеринбурга, в городах Глазов и Ижевск Удмуртской республики, а также в Нарьян-Маре. Во всех случаях избежать риска для горожан предложили работники спасательных ведомств, которые заранее исследовали толщину льда на водоемах.

О смысле купания в проруби в православный праздник «Газете.Ru» ранее рассказывал ректор Свято-Филаретовского института, священник Георгий Кочетков. По его словам, крещенское купание не стоит путать с крещением.

«Наверное, в так называемых крещенских купаниях может быть и что-то хорошее, если этим не злоупотреблять, если не относиться к этому с каким-то суеверным страхом и не путать это со святым крещением. Церковь отвергает всякую магию, всякое суеверие, но радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни. Ведь люди ощущают свои грехи почти как физическую грязь и хотят от нее очиститься в водах крещенского праздника», – рассказывал Кочетков.