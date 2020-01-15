«Директриса ужаснулась»: учительницу увольняют за фото

В Брянске администрация школы №22 пообещала уволить учительницу русского языка и литературы за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одной из девятиклассниц, у дочери которой девушка вела уроки на протяжении нескольких месяцев.

«С детьми она вела себя совершенно непрофессионально — повышала голос, называла идиотами. Дочка мне на это неоднократно жаловалась. А потом показала мне фото и видео, которые выставляет педагог — в них она открыто заявляла о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Такое поведение недопустимо для человека, который обучает детей», — сообщила Татьяна Щербакова.

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По ее словам, она решила обратиться к директору школы после того, как узнала, что учительница выставила всем детям двойки в журнал за пробный ОГЭ.

«За пробные тестирования никогда не выставляются оценки. Дети напомнили об этом педагогу, однако она в ответ написала: «Я так решила. За что боролись, на то и напоролись». После этих слов я решила пообщаться с этой девушкой, однако ее в школе не оказалось. Тогда мы с мужем пошли к директору и заодно рассказали о том, что учительница выкладывает в социальные сети. В ответ директриса ужаснулась, а завуч, которая также присутствовала в кабинете, сказала, что теперь им придется ее уволить», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Ранее Щербакова также опубликовала пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором заявила, что педагог нетрадиционной сексуальной ориентации ничему не может научить ее ребенка.

«В школе номер 22 в Бежичах преподаватель русского языка и литературы, является не традиционной ориентации, ни чуть этого ни стесняясь, выкладывая сторис в Instagram. Дети знают об этом, директор тоже в курсе событий! Чему эта дама так сказать научит моего ребенка? Это аморально, я считаю, и не позволительно для педагога», — написала возмущенная мать (орфография автора сохранена).

Среди комментаторов поста нашлись те, кто поддержал автора. По их мнению, учительнице не следовало публиковать информацию о личной жизни в открытом доступе: «У преподавателя должен быть моральный облик. Это ее дело, но зачем это выставлять на показ», — написал Олег Волосатов.

«Насколько мне известно, пропаганда однополых отношений у нас в стане запрещена, а это именно на это и похоже, поддержу автора, пишите заявление в прокуратуру», — согласился с ним Владимир Тарасов.

Тем не менее, большинство комментаторов не согласны с мнением автора. Люди уверены: личная жизнь педагога не должна волновать родителей, если это никак не отражается на образовании детей. «Если она хороший учитель и детям нравится на ее уроках, то вообще плевать, какой она ориентации за пределами школы», — написал Виталий Емельянов.

Самому педагогу настоятельно порекомендовали не общаться с прессой — об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Меня очень просили не общаться с прессой, намекнув на негативный отзыв, так сказать», — пояснила девушка.

Собеседница издания также сообщила, что уже подала заявление в полицию на родительницу, которая написала про нее пост в соцсетях. Учитель считает, что женщина нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни (статья 137 УК РФ).



В администрации школы № 22 комментировать ситуацию наотрез отказались: «Мы никаких комментариев давать не будем», — заявила представитель учебного заведения корреспонденту «Газеты.Ru».

В городском управлении образования сообщили, что пока о ситуации в школе слышали лишь от журналистов. «Пока мы эту информацию не проверяли, надо для начала хотя бы по телефону пообщаться с администрацией школы», — сказал «Газете.Ru» замначальника управления образования Альберт Малкин.