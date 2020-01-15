Опасный дождь: в США самолет сбросил топливо на школы

В пригороде Лос-Анджелеса в США пассажирский самолет сбросил топливо на несколько школ. За сутки количество пострадавших увеличилось до 44 человек, сообщает пожарная служба округа Лос-Анджелес.

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Инспектор департамента пожарной службы Шон Фергюсон ранее заявил, что инцидент произошел во вторник, 14 января, вскоре после полудня. В общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе. По его словам, ни одному из пострадавших пока не потребовалась госпитализация, все они были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.

Американские журналисты, однако, сообщают, что в результате сброса топлива пострадали больше 50 человек. Журналистка агентства Associated Press Стефани Дазио говорит о 56 пострадавших, а телеканал CNN – о 60.

По данным объединенного школьного округа Лос-Анджелес, сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который выполнял рейс в Шанхай.

Вскоре после взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем, экипаж сообщил о неисправности диспетчеру и принял решение вернуться в аэропорт вылета. При этом пилот не стал вырабатывать топливо, а решил сбросить его.

Поскольку самолет летел слишком низко, топливо не успело рассеяться в воздухе и попало на детские площадки рядом со школами. В этот момент была перемена, педагоги ученики находились на улице.

Больше всего пострадали ученики начальной школы Park Avenue, которая находится в 30 км от аэропорта. Там пострадал 31 человек, в том числе 20 детей. Помимо этого авиатопливо, сброшенное Boeing 777-200, попало на территории начальных школ Твиди, Грэма, Сан-Габриэль, учебного заведения на 93-ей улице и средней школы Иордании.

В окружной пожарной службе уточнили, что ученики и педагоги могли надышаться парами и получить сильные ожоги, однако никому из них не понадобилась госпитализация. Всем пострадавшим провели процедуру дезактивации — обработали кожу мылом и водой, после чего отпустили домой.

«Все они получили незначительные травмы, нет необходимости в транспортировке в местную больницу из школы. Нет приказа об эвакуации в районе места происшествия. Подтверждено разлитое вещество — им является авиатопливо», – говорится в сообщении ведомства. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи.

Элизабет Алькантар, мэр города Кадахи, заявила, что после инцидента школы придется полностью очищать от топлива не только снаружи, но и внутри. При этом ученики смогут вернуться на учебу уже 16 января.

«Мне сообщили, что у всех пострадавших — раздражение кожи. Но в больницу никого не увезли, всем оказали помощь на месте», — добавила она.

Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай. Представитель ведомства подтвердил, что экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, лайнер вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

«Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей», — пояснило ФАУ.

В свою очередь, авиакомпания Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.