Ученики обсуждают бюстгальтеры: скандал в школе Ульяновска

В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.

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Все началось с сообщения в соцсетях матерей одной из учениц, которая заявила, что ученики обсуждают нижнее белье преподавательницы.

«Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», — заявила мать.

«Уважаемый автор, вам необходимо обратиться к врачу»,

«Мальчики в 9 классе только и делают, что обсуждают девушек, учительниц или одноклассниц — это другой вопрос. Задумайтесь, автор, может они и белье вашей дочери видели и так же его обсуждали», «На учителей сейчас навалили столько, что за год не разгребешь», — ответили другие родители.

В пресс-службе управления образования администрации Ульяновска сообщили, что не получали жалобу на учительницу из-за покупки нижнего белья в торговом центре, передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года в Екатеринбурге 15-летний ученик 9-го класса подкараулил учительницу школы №24 у подъезда дома, где она живет, накинулся на женщину и ударил ее молотком по голове. Как рассказала мама одной из учениц, пострадавшая женщина живет недалеко от школы и является классным руководителем.

Подросток якобы после нападения сам пришел в школу, оставив женщину на улице. Также в СМИ появилялась информация о том, что на помощь пострадавшей пришел учитель физкультуры, который стал очевидцем нападения.

Однако мужчина рассказал, что пострадавшая «сама смогла оказать сопротивление и разоружила юношу».

Учительницу доставили в больницу №36, где провели обследование, в частности сделали компьютерную томографию. Женщина отказалась от дальнейшего наблюдения в больнице, ее отпустили домой.

Сама учитель отказалась комментировать произошедшее, но подтвердила, что «чувствует себя нормально». Полиция начала проверку инцидента.

Ранее в том же месяце в городе Шахты Ростовской области после урока, посвященного свободе слова, на котором присутствовала депутат Заксобрания от фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина, преподаватель обругал матом 11-классника. Школьник заявил, что не согласен с позицией партии чиновницы и собирается вступить в КПРФ.

Как пишет региональный портал «Блокнот», инцидент произошел 12 декабря в школе №1. Депутат местного Заксобрания выступала перед подростками на уроке, посвященном Дню Конституции. После этого школьники стали задавать вопросы — один из них вступил в спор со Стенякиной.

Гостья оценила смелость молодого человека — ответив ему, она покинула школу. Однако классному руководителю юноши Алексею Желтову не понравилась его активность — педагог обвинил школьника в хамстве и неуважении к представителю государства.

«Ты идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина — «Газета.Ru») помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал [бред] нести: «Мы с Вами идеологические враги»… Тебя, козел, надо на учет ставить… Еще в прошлом году, когда ты покурил. Или ты, сука тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем», — заявил преподаватель.

Он не дал 11-класснику ответить и в итоге ударил его папкой с бумагами. Одноклассница юноши записала происходившее на камеру — запись она отправила матери в мессенджер. Та поделилась роликом с другими родителями. В итоге видео дошло до Желтова — он узнал о том, кто снял его, и настроил детей против автора.

В итоге мать девочки вызвали к директору — та хотела выяснить, зачем школьница записала скандальный разговор. На встречу также пришли ученики Желтова, которые активно защищали его.

«Он хороший, только с характером. Мы вообще привыкли уже к его отношению», — сказала одна из школьниц.

Один из учеников заявил, что после скандала преподаватель отказался проводить занятия в присутствии будущего коммуниста.

Как уточняет Telegram-канал Baza, преподавателя отстранили от классного руководства — ему также объявили выговор. Администрация школы попросила Желтова извиниться перед всем классом — тот выполнил просьбу.