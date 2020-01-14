«Тяжкое преступление»: в ФРГ провели рейды против чеченцев

Полиция ФРГ провела обыски у «чеченцев из числа исламистов», подозреваемых в подготовке «тяжкого преступления, представляющего угрозу госбезопасности». Об этом сообщила генпрокуратура Берлина в своем Twitter.

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В ведомстве уточнили, что правоохранители пришли к чеченцам, расположившимся в четырех федеральных землях Германии: Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне — Вестфалии и Тюрингии. Немецкие СМИ уточняют, что под тяжким преступлением генпрокуратура подразумевает подготовку теракта.

По данным ведомства, подозреваемым от 23 до 28 лет. Они на протяжении долгого времени искали место для нападения – уже тогда правоохранители стали наблюдать за их действиями.

В ходе рейда один из участников группировки был арестован в Людвигсфельде в земле Бранденбург, еще как минимум двоих временно задержали, писал Bild. Кроме того, в ходе обысков правоохранители изъяли носители информации, наличные деньги, а также колющее и режущее оружие, сообщили в генпрокуратуре.

Отметим, что ранее в Германии уже происходил скандал с участием жителей Чеченской Республики. Так, 23 августа в Берлине был убит чеченский боевик и гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

По данным немецкой генпрокуратуры, он подозревался российскими властями в участии в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России), созданной в 2007 году президентом Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Доку Умаровым. Убитый также участвовал во Второй чеченской войне на стороне боевиков, а позднее — в боевых действиях в Южной Осетии.

19 декабря на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал грузина «абсолютно кровавым убийцей», который лишил жизни 98 человек на Кавказе, а также участвовал в организации теракта в метро Москвы, произошедших 29 марта 2010 года.

Убийство Хангошвили было совершено в парке Малый Тиргартен в центре Берлина. В тот день грузин возвращался из мечети, когда киллер подъехал к нему на велосипеде и выстрелил в спину и голову, после чего уехал. Обвинения в расправе было предъявлено 49-летнему гражданину РФ Вадиму К.

По словам президента России, спецслужбы страны и ФРГ не раз обсуждали вопрос о выдаче убитого боевика, но в итоге российские правоохранители «получили, по сути, отрицательный ответ». В связи с этим Россия не намерена направлять официальный запрос о выдаче тела, заявил Путин на пресс-конференции.

Кроме того, он подчеркнул, что европейским спецслужбам необходимо плотнее сотрудничать с российскими коллегами, чтобы подобные преступники не «разгуливали свободно» по Европе. Отметим, что, согласно материалам расследователей издания The Insider, в 2016 году Хангошвили искал убежища на Украине, а позднее получил его в Германии.

4 декабря немецкая генпрокуратура заявила, что преступление было организовано российскими властями или структурами Чеченской республики. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данное дело «не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам». «Я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией», — сообщил представитель Кремля, передавал «Интерфакс».

В итоге Германией были высланы и объявлены персонами нон грата двое сотрудников российского посольства, сообщалось на сайте МИД Германии. Там пояснили, что данное решение принято в связи с недостаточным участием российских органов в расследовании убийства, «несмотря на многочисленные направляемые по высоким каналам запросы».

В ответ МИД РФ выслал двух дипломатов ФРГ. »Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства персонами нон грата. Оно посылает неверный сигнал и неоправданно», — заявляли в немецком МИДе.