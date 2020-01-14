Вся жизнь в клинике: начался суд по делу 5-летней москвички

В Пресненском суде Москвы началась закрытая досудебная подготовка к рассмотрению дела родителей, чья пятилетняя дочь с рождения не покидает пределов частной клиники. Отдел соцзащиты населения по району Арбат в начале декабря подал в суд заявление с требованием ограничить Татьяну Максимову и Юрия Зинкина в родительских правах. Причиной было названо нежелание родителей забирать дочь из перинатального центра даже после соответствующего решения суда.

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Адвокат ответчиков Ольга Лукманова рассказала, что органы опеки попросили закрыть процесс, однако она и ее клиенты намерены требовать обратного.

«Опека ходатайствовала о закрытом процессе. Мы будем добиваться того, чтобы процесс был открытым, так как вся информация в прессе должна быть достоверной, а не та, которая доносится искажено», – сказала Лукманова в ходе общения с прессой.

При этом она не стала отвечать на вопрос о том, готовы ли родители забрать ребенка из клиники. По слова юриста, мать ребенка регулярно навещает ее.

«Братья девочки также регулярно общаются с сестрой», – добавила представитель родителей. По мнению адвоката, нет никаких основания для ограничения ее клиентов в родительских правах. Ранее представители органов опеки сообщили, что договор родителей с клиникой на оказание платных медуслуг расторгнут, а, значит, ребенок больше не должен находиться в медучреждении. Лукманова, однако, опровергла эту информацию: «Мы запросили у органов опеки данную информацию. Но он не расторгнут. Родители продолжают платить».

При этом они так и не знают, чем конкретно болеет ребенок, поскольку «медцентр не представил документов о диагнозе». Родители верили врачам на слово о том, что девочка больна, так как сами не являются специалистами, добавила Лукманова.

Первое судебное заседание по делу пройдет 28 января.

Напомним, в декабре СМИ сообщили о том, что в московском перинатальном медцентре в 2014 году родилась девочка, которую уже через неделю после выписки родители вернули обратно, заявив, что ребенок внезапно перестал дышать. По данным «Медузы», младенец появился на свет значительно раньше срока, изначально его вес составлял чуть более килограмма. С тех пор в течение пяти лет ребенок проживает в клинике с няней. Родители заключили с медучреждением договор и каждый месяц оплачивали проживание, питание и медсопровождение пациентки в размере около миллиона рублей.

По словам врачей, сейчас девочка абсолютно здорова.

«Действительно, после рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара.

Благодаря усилиям врачей и всего медицинского персонала ПМЦ, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает», – рассказывали в пресс-службе медцентра.

В марте прошлого года клиника выписала девочку из стационара, но ребенок продолжил жить в медучреждении. В ноябре суд обязал родителей забрать девочку, однако они этого так и не сделали. Судебные приставы сообщили, что предписание суда не может быть выполнено, поскольку мать девочки легла в больницу.

Помимо нее в семье воспитываются еще трое старших детей. Несмотря на заверения адвоката о том, что ребенка регулярно навещают, в пресс-службе медцентра заявили, что родные не видятся с ребенком и даже не поздравили ее с Новым годом.

При этом родители обращались к уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецове с просьбой не дать органам опеки попытаться ограничить их права. Об этом сама омбудсмен рассказывала в декабре

«К нам обратились родители с запросом о том, чтобы мы остановили органы опеки и попечительства, которые продолжают вмешиваться в семью, и диктовать им, что нужно делать с их ребенком», – сказала уполномоченный, добавив, что мать девочки проявляла искреннюю тревогу за состояние ребенка. Кузнецова призвала родителей забрать дочь из медцентра, чтобы дело не дошло до судебного разбирательства.

Привлечь семью девочки к ответственности стало возможным лишь после того, как они не выполнили предписание суда в ноябре прошлого года. К слову, Семейный кодекс предусматривает не только ограничение, но и полное лишение родительских прав за отказ забрать ребенка из медучреждения.