«Вела трансляцию»: трагическая смерть 18-летней читинки

В Забайкальском крае 38-летний житель Читы признался в убийстве и расчленении 18-летней девушки — части тела девушки жители города нашли 6 октября 2019 года под окнами многоэтажки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, подозреваемый познакомился с девушкой 4 октября, после чего пригласил в квартиру на застолье. Спустя некоторое время между ними вспыхнул конфликт — в итоге мужчина избил девушку, после чего задушил, сжав ее шею руками.

На следующий день, чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник расчленил тело жертвы. Часть останков он утопил в реке, а остальные выбросил из окна многоэтажного дома. В нем 6 октября его и задержали полицейские.

«Вызвал Катю знакомый на тусовку — это точно. Он ей звонил, она вышла и уехала. В начале девятого она уехала, а уже 21.55 вела трансляцию в пустой квартире. Значит, уже целенаправленно поехали отсюда туда? Вот это у меня не складывается.

Я думаю, что он однозначно там был не один. И делал он это не с мертвой, а живьем. Целенаправленно был приготовлен топор. Это какой-то маньяк», — поделилась своей версией мать погибшей.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина признался в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Между тем, как выяснил местный портал «Чита.ру», семья погибшей с 2000 года стоит на учете в органах опеки.

«В первый раз комитет образования вышел с ограничением родительских прав, но мама никаких выводов из этого не сделала — продолжала злоупотреблять алкоголем, оставлять детей без присмотра, их воспитанием не занималась», — рассказала изданию сотрудница соцслужбы.

Она добавила, что до 18 лет девочка жила на полном государственном обеспечении — в детдоме.

Сотрудница отметила, что мать обвинила в смерти дочери сотрудников госучреждения. По ее мнению, в приюте девочку плохо воспитали, а она на протяжении долгого времени старалась вернуть дочь в семью. «С 2011 года мама не предприняла никаких мер по возвращении ребенка — не перестала пить, не устроилась на работу, не платила алименты. Мне на самом деле жаль девочку, жаль их. Но, как бы там ни было, винить органы опеки в ее смерти нельзя», — опровергла слова родственницы работница соцслужбы.

Отметим, что в декабре 2019 года суд вынес приговор 17-летнему подростку, который убил и расчленил 16-летнюю москвичку. Как установило следствие, 24 августа 2018 года юноша прилетел к возлюбленной в Москву из Хабаровска — билет он купил на деньги, подаренные на день рождения.

Парень снял квартиру на Большой Филевской улице. Подростки гуляли по Москве, но на следующий день после приезда злоумышленник попросил жертву проводить его до вокзала. В итоге он заманил школьницу в квартиру, где и напал на нее с ножом.

Позже на допросе он признался, что двусторонний клинок и наручники купил заранее. По его словам, ему было интересно, как себя будет вести подруга, прикованная к батарее, писала газета «МК».

После нескольких ударов ножом хабаровчанин затащил истекающую кровью девушку в ванную, после чего несколько раз приходил проверять, умерла ли она.

Пока москвичка погибала, он сходил в магазин за хлоркой, чтобы убраться в квартире. Затем парень расчленил тело и разбросал его части по мусорным бакам. Уточняется, что останки до сих пор не найдены. После этого молодой человек уехал к родственникам в Королев — те вскоре проводили его на рейс в Хабаровск.

На протяжении нескольких месяцев родственники, волонтеры и полиция искали пропавшую. В столичном метрополитене сотрудники правоохранительных органов по чеку от проездного смогли установить путь школьницы.

Выяснив обстоятельства трагедии, следователи СК выехали в Хабаровск за подозреваемым, где допросили его в присутствии психолога. Он во всем сознался, а также прошел детектор лжи.

Однако в ходе судебных заседаний хабаровчанин стал отказываться от своих показаний — он извинился перед матерью убитой, однако заявил, что виноват в том, что не проводил девушку до метро, поэтому ее и убил неизвестный.

«Такая домашняя девочка была. Рисовала хорошо, шила, хотела стать педагогом начальных классов. Мать после ее гибели ни есть, ни пить не может — никакая ходит. И останки нашей девочки так и не нашли», — рассказала бабушка погибшей.

В итоге Дорогомиловский суд приговорил его к пяти годам в воспитательной колонии и одному году принудительного лечения.