«Трудно дышать»: россияне страдают на Филиппинах из-за вулкана

Вулкан Тааль, расположенный на Филиппинах в 70 км к югу от столицы Манилы, сохраняет активность – за последние сутки он выбросил столб пепла высотой около 2 тыс. метров, а фонтан лавы – на 500 метров. Об этом сообщает местный портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs). По данным исследователей, извержение продолжается из главного кратера – пепел же распространяется к юго-западу.

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Многие россияне сейчас находятся на курортах Филиппин – январь считается в этой стране туристическим сезоном за счет температуры воздуха в +30°C и воды — в +27°C. Отдыхающие и проживающие на островах граждане РФ рассказали «Газете.Ru» о чрезвычайном положении в некоторых районах государства.

«В воздухе много пепла. Он мешает дышать — люди стараются не выходить на улицу или носить маски», — рассказала россиянка Александра, владеющая собственным отелем на острове Себу.

Российские туристы опубликовали фото, на которых видно, что пепел толстым слоем покрыл не только постройки, но и местные леса. «Джунгли все серые. Слабый дождь прибил пыль, но пепел превратил в цемент. Местные жители чистят крыши, чтобы не обвалились. Городские службы чистят дороги. Нет света и воды до сих пор в ближайших районах. <…> Сейчас все хорошо, но все закрыто. Поесть негде», — сообщила россиянка Татьяна Лескова Telegram-каналу Life Shot.

Напомним, что первый столб пепла вулкан Тааль выпустил 12 января – тогда его высота достигла одного километра. «В три утра где-то был взрыв, пошла огненная лава. Думали, у нас там дом развалится, шатало очень сильно. Сейчас поговаривают, что есть риск вулканического цунами», — сообщил россиянин Степан Смирнов.

В связи с этим Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил пятибалльный уровень опасности – власти эвакуировали три населенных пункта в провинции Батангас. Как сообщили «Газете.Ru» в посольстве России в Филиппинах, всего были эвакуированы около 20 тыс. человек.

«Школы и некоторые государственные учреждения Манилы были закрыты. Местные власти выступили с официальным обращением срочно покупать маски и выходить на улицу исключительно в них. Также они попросили всех следить за новостями», — заявила пресс-секретарь диппредставительства Наталья Линовицкая.

При этом россияне утверждают, что не слышали никаких предупреждений. «Все предупреждения публикуются только на местном языке – на английском их нет. Власти, видимо, надеются, что в опасные районы никто из туристов и так не поедет», — рассказала «Газете.Ru» россиянка Александра.

Эту же информацию подтвердила Людмила Суздалева из города Орла, чей рейс из аэропорта Манилы был отменен 13 января. «Мы путешествуем самостоятельно и ничего не слышали от властей. В аэропорту долго не могли понять, почему рейсы отменены», — сообщила собеседница «Газете.Ru».

Все рейсы в аэропорту Манилы были прекращены еще 12 января – авиасообщение возобновили спустя два дня. «Из-за того, что пепел сыпался с неба была очень плохая видимость. Россияне, рейсы которых были вчера, потихоньку отправляются домой», — пояснила представитель посольства, расположенного в Маниле.

При этом россиянка Суздалева рассказала «Газете.Ru», что проблемы с авиасообщением наблюдаются и по сей день – более того, они происходят не только в столице, но и в других филиппинских аэропортах. На данный момент россиянка находится в международном аэропорту Кларк, расположенном в провинции Пампанга, и ожидает рейса в город Гаосюн в Тайване, который задерживается уже на два часа.

«Вчера мы должны были улететь из Манилы в Кота-Кинабалу (город в Малайзии – «Газета.Ru»), но это было без вариантов, так как абсолютно все рейсы были отменены. Сейчас оттуда получится улететь только с кучей пересадок и за большие деньги»,

— пояснила туристка из России.

Отметим, что Тааль, расположенный на острове Лусон в центре пресноводного озера Тааль – второй по активности вулкан на Филиппинах. За последние 450 лет он извергался 34 раза. Кроме того, Тааль входит в так называемое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо (область по периметру океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений – «Газета.Ru».)

При этом частные организации все равно возят туристов к подножию Тааля и на его вершину – в частности множество россиян сейчас публикуют фотографии с этой экскурсии в соцсетях. «Всего пару лет назад, на новогодние праздники, на этом вулкане мы играли в гольф и варили яйца. Кто бы мог представить, что такой безобидный малютка так бурно очнется», — рассказала москвичка Надежда Новикова в своем инстаграме.

По словам туриста из Санкт-Петербурга Николая Анисимова, филлипинцы не испытывают страха перед вулканом, поэтому устраивают на нем экскурсии. «Местное население вообще не видит в извержении ничего необычного. Для них это как для нас землетрясения на Камчатке — ну трясет, ну бывает», — рассказал мужчина «Газете.Ru».