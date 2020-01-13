Могли сбить второй борт: в Иране рассказали о крушении Boeing

Катарский самолет находился в небе над Тегераном в тот момент, когда система противовоздушной обороны Ирана выпустила ракету по лайнеру Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевшему крушение 8 января.

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По словам заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыля Мусави Беюки, лайнер из Катара вошел в воздушное пространство Ирана и сразу сообщил об этом диспетчерам в Тегеране, которые поставили в известность ПВО. В итоге рейс прошел без эксцессов, передает РИА «Новости».

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ разбился рано утром 8 января. Он следовал по маршруту «Тегеран — Киев». На борту находились 176 человек, из них 167 — пассажиры, которые являлись гражданами Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Кроме того, на борту был украинский экипаж, состоящий из девяти человек. Все погибли.

За несколько часов до того, как произошла катастрофа, Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Это был ответ на убийство американской стороной командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Как объяснили иранские власти, вооружение находилось в полной боевой готовности.

Система ПВО определила приближавшийся к военному центру КСИР самолет как вражескую крылатую ракету.

У оператора ПВО было несколько секунд, чтобы решить сбивать цель или нет. Из-за проблем со связью военнослужащий не смог согласовать свои действия с командованием, приняв решение сбить лайнер. Командующий КСИР Хосейн Салами принес извинения за ошибку военных.

Позднее — 11 января – в Иране начались массовые протесты. На улицы иранских городов для участия в акции поминовения погибших в авиакатастрофе вышли около тысячи студентов. Поначалу студенты несли свечи в память о погибших, но вскоре акция памяти переросла в антиправительственные протесты.

Кроме скандирования лозунгов, направленных против «режима аятолл», студенты также порвали плакат с изображением генерала Сулеймани. Как пишут мировые СМИ, полиция при разгоне манифестантов применяла не только слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие.

Вскоре к протестам присоединились десятки тысяч человек — не только в Тегеране, но и других городах страны — Ширазе, Исфахане и Хамадан.

Участники митингов выкрикивали политические лозунги против духовного лидера страны аятоллы Хаменеи, призывая его уйти в отставку: «Хаменеи, имей совесть. Уезжай из страны», — цитирует протестующих телекомпания CNN.

В подобном лозунге американские журналисты увидели намек на шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлеви, который покинул страну после исламской революции 1979 года. В аккаунтах в социальных сетях протестующих можно увидеть портреты духовного лидера страны с критикой в его адрес.

Президент США Дональд Трамп обратился к протестующим в Twitter на языке фарси, подчеркнув, что Вашингтон «внимательно следит» за происходящим.

Евросоюз заявил, что не станет вводить односторонние санкции против Ирана, сообщал источник в дипломатических кругах Брюсселя.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования», — заявил он.

По словам источника, то, что Тегеран признал ответственность за удар по лайнеру, является «шагом в верном направлении». Теперь важно дождаться итогов международного расследования и «открытости Ирана» в ходе дела.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что команда украинского президента Владимира Зеленского отреагировала на крушение самолета в Тегеране ненадлежащим образом.

«Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» отправились на отдых», — заявила она на согласительном совете Верховной рады.

Она добавила, что долгое время руководителей страны не могли собрать на соответствующее заседание по катастрофе лайнера в Иране.