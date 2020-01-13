Салют в Москве: Польша не празднует освобождение Варшавы

В Москве на Поклонной горе военные дадут салют в честь освобождения Варшавы, которое произошло 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Западного военного округа.

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Салют будет проведен силами отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина.

«В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», — указали военные.

При этом сама Польша уже заявила, что никак не будет отмечать данное событие – в Варшаве пройдут два небольших памятных мероприятия, организованные частными лицами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с таким поведением Варшавы.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — указала дипломат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Варшава не в первый раз пытается принципиальным образом переписать историю, передает RT.

«Они даже в советское время демонстрировали неуважение к нашей общей истории.

Тем не менее я убежден в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков», — указал сенатор.

Он также указал, что Польша дискредитирует и память о своих военных, участвовавших во Второй мировой войне.

«Политику стоит строить на основе позитива, взаимных побед и достижений. Победа над немецко-фашистскими захватчиками — общее достижение, и мы даем объективные оценки нашему прошлому», — добавил парламентарий.

Четыре дня назад Сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой войны и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Захарова назвала резолюцию «победой идеологии над правдой».

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

На памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау», который в годы Второй мировой войны располагался в польском городе Освенцим, должен присутствовать российский лидер Владимир Путин, считает экс-президент Польши Лех Валенса.

Именно русские являются освободителями концлагеря, и «это историческая правда, и никто не изменит ее», передает слова польского политика портал Onet.

«<…> И если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — сказал Валенса.

В конце января отмечается 75-я годовщина освобождения Освенцима частями Красной Армии. Известный большинству жителей России и бывшего СССР как «Освенцим», лагерь «Аушвиц-Биркенау» был одной из самых ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха.

Польские власти ранее заявляли, что направят Путину приглашение посетить памятную церемонию.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем «Аушвиц» в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — заявлял пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Однако в конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина не значится поездки в Освенцим. Он напомнил, что президент России посещал мемориал в 2005 году.

Известно, что российский лидер в это время будет в Иерусалиме, где вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху примет участие в мероприятиях памяти Холокоста 25 января.