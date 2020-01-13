«Родители в шоке»: мальчик застрял в джакузи и умер

В Новосибирске скончался 16-летний подросток, который ранее захлебнулся водой в местном аквапарке. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на региональный минздрав.

На протяжении шести дней пострадавший находился в реанимации, где медики боролись за его жизнь, однако спасти его так и не удалось. «Врачи сообщили, что он скончался сегодня в 3.10 в реанимации. В сознание не приходил», — сообщили в минздраве Новосибирской области 13 января.

Трагедия произошла на территории аквапарка «Аквамир» 8 января около 18.00. Как рассказала знакомая семьи погибшего мальчика, он вместе с родителями и братом приехал в Новосибирск из Кемерово, чтобы отдохнуть в последние дни новогодних праздников. По словам женщины, родственники мальчика не видели, как тонет их сын, — о ЧП они узнали, когда вокруг стали кричать люди.

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«Родители сейчас просто в шоке. Они отдыхали семьей. 16 лет — это не пяти-, не десятилетний ребенок, за которым глаз да глаз. И это не горка, там и глубина, как я поняла, небольшая. Родители с младшим недалеко были. Они это все не видели», — рассказала собеседница издания.

По словам очевидцев, рука подростка застряла между трубами скамейки джакузи в то время как он находился под водой. В результате мальчик провел под водой более четырех минут, прежде чем его смогли освободить и достать на поверхность. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у него клиническую смерть, однако все же смогли запустить дыхание и доставили пострадавшего в реанимацию.

По факту происшествия в аквапарке было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей». Следователи уже провели осмотр места происшествия и допрос очевидцев.

«В дальнейшем смерть мальчика повлияет на тяжесть обвинения. Если будет предъявлено обвинение, то оно будет предъявляться по части 2 пункт «в» той же статьи — действия, повлекшие по неосторожности тяжкие телесные повреждения или смерть. Смерть подростка повлияет на тяжесть квалификации состава преступления», — уточнили в СК по Новосибирской области, сообщает «Вести Новосибирск».

Другой резонансный случай в бассейне произошел 27 октября 2019 года: тогда 10-летний мальчик погиб в московской штаб-квартире Службы внешней разведки РФ из-за того, что его затянуло в сливное отверстие системы очистки. Об этом в столичном управлении МВД сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

В день трагедии ребенок катался на горке в бассейне на территории спортивного комплекса СВР, однако внезапно возникнувшее течение затянуло его в сливное отверстие системы очистки. Согласно правилам, оно должно быть закрыто решетками, однако сотрудники комплекса забыли это сделать после профилактической чистки, сообщал телеграм-канал Baza.

Другие посетители комплекса смогли вытащить школьника без помощи спасателей. Медработник попытался реанимировать его, сделав искусственное дыхание, однако на тот момент сердце мальчика уже остановилось.

Ранее, 28 августа 12-летняя россиянка также умерла после несчастного случая в бассейне турецкого отеля «Санхилл», расположенного на курорте Бодрума. За десять дней до этого школьница проводила время в воде вместе со сверстниками, однако неожиданно для всех ее руку засосало в трубу, через которую подавалась вода. В результате несовершеннолетняя не могла выплыть на поверхность — общими усилиями отдыхающих и спасателей ее удалось извлечь из воды только спустя некоторое время.

Россиянку в экстренном порядке доставили в университетскую больницу Памуккале, где врачи пытались реанимировать ее. За все время госпитализации девочка пережила клиническую смерть четыре раза — ее состояние оценивалось как «глубокая, запредельная кома», возникшая в результате отека головного мозга и сердечной недостаточности. Через девять дней после происшествия у нее началась субфебрильная лихорадка, после чего в посольстве РФ в Турции сообщили о смерти россиянки.

За последние полгода заметно участились несчастные случаи в бассейнах с участием детей. Мастера по строительству и обслуживанию бассейнов поясняли «Газете.Ru», что в большинстве случаев засасывает детей не что иное, как оборудование для очистки воды.

«Это заборные форсунки с системой фильтрации — они засасывают воду из бассейна, после чего она проходит фильтрацию и возвращается обратно через другие форсунки. Согласно СанПиНу, в детских бассейнах стоит не такое фильтрационное оборудование, как во взрослых – оно быстрее прогоняет воду через систему. Но это не должно быть опасно, так как специалисты всегда ставят защиту», — рассказывал эксперт Алексей Громов.

Специалист Алексей Колесов также подчеркнул, что бассейны, как правило, оснащены действительно мощными фильтрами, в связи с чем обратная тяга может засосать практически любого человека с маленькой массой тела. Кроме того, по его словам, во время очистки в воду в принципе заходить не рекомендуется.

«Без фильтров общественные бассейны не могут существовать. Однако я не советую забираться в бассейн, когда идет очищение, потому что обычно это включает в себя химическую обработку — вся кожа облезть может», — предупредил мастер.