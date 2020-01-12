Ирония судьбы: убийца-изобретатель женился на журналистке

Уроженка Москвы Йенни Курпен, проживающая в Финляндии, вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, которого в апреле 2018 года приговорили к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль. Об этом она сообщила РИА «Новости»

«Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание», — сказала Курпен.

Согласно странице девушки в соцсетях, пара поженилась 19 декабря прошлого года. Также на фотографиях из ее профиля видно, что она часто посещала тюрьму, где содержится Мадсен. Сам Мадсен написал на своей странице в Facebook, что теперь всеми его вопросами занимается именно Курпен.

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Тем временем датское издание B.T. сообщает, что свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает «положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами — убийцами женщин». В России она была независимым журналистом, участвовала в акциях на Болотной площади, а затем уехала в Финляндию, получив там политическое убежище.

Известно, что до этого Мадсен уже был женат с ноября 2011 по 2018 год. Вместе с женой они жили в открытом браке и не имели детей.

Напомним, расследование убийства 30-летней журналистки Ким Валль началось с августа 2017 года. На протяжении нескольких месяцев до трагедии Валль добивалась интервью с изобретателем Мадсеном.

Вечером 10 августа Валль позвонила возлюбленному, датскому дизайнеру Оле Стоббе, с которым она должна была лететь в Пекин, и сообщила, что планирует прокатиться на подводной лодке Мадсена «Наутилус». Она пригласила его, однако тот отказался.

На следующий день стало известно о потоплении «Наутилуса» — спасатели нашли Мадсена, однако журналистки на борту не оказалось. Изобретатель рассказал правоохранителям, что после окончания интервью он высадил ее на берег.

Спустя несколько дней в территориальных водах Дании было обнаружено тело Валль без головы, рук и ног. Позже местные жители выловили два пакета, в которых находились конечности журналистки, а также ее личные вещи.

После обнаружения останков следователи пришли к Мадсену. Сначала он сказал, что девушка погибла в результате несчастного случая — якобы он не смог удержать крышку 70-килограммового люка, и она упала ей на голову. После этого изобретатель якобы, пребывая в состоянии шока, решил скрыть следы трагедии.

Еще одной версией событий, высказанной Мадсеном, стало внезапное падение давления в подводной лодке, что привело к выделению угарного газа. Якобы он в этот момент находился на палубе, а погибшая журналистка была в отсеке с закрытым люком.

Изобретатель заявил, что из-за воздействия газа впал в психотическое состояние — он якобы решил избавиться от тела, сперва несколько раз проткнув его отверткой, «чтобы там не скопились газы». Затем он снова поменял свою версию — по его словам, он расчленил ее тело, поскольку не смог бы целиком вытащить его из подводной лодки.

При этом судмедэксперты не обнаружили у Валль ни травм головы, ни следов угарного газа, ни свидетельств термического воздействия.

Во время судебных заседаний сторона обвинения заявила, что Мадсен планировал убийство Валль — он заранее принес на субмарину пилу, отвертку и пластиковые ремешки, позже обнаруженные в мешке с одеждой журналистки. Отмечается, что сперва он связал девушку, а потом либо задушил, либо перерезал горло, нанеся при этом более десятка ранений отверткой.

Позже выяснилось, что до визита убитой журналистки Мадсен уже приглашал как минимум трех женщин на «Наутилус». Однако те, заподозрив неладное, отказались. Также он переписывался с двумя женщинами на предмет съемок снафф-видео (ролик, который заканчивается реальной смертью персонажа) на подлодке.

В офисе изобретателя были найдены видеозаписи с пытками и убийствами женщин. После психиатрической экспертизы специалисты описали Мадсена как «умного человека с психопатическими наклонностями», «крайне ненадежного» и «патологического лжеца».

Сторона обвинения настаивала на том, что у изобретателя нет сострадания или чувства вины. «Мертвое тело не заслуживает какого-то особенного уважения», — заявлял Мадсен психологам, когда его спросили о судьбе останков Валль.

В итоге городской суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство.