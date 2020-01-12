Пил каждый день: в Петербурге школьник зарезал отчима

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток задержан по подозрению в убийстве 46-летнего отчима. Об этом сообщает местный портал 78.ru.

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По данным СМИ, трагедия произошла в ночь на 12 января в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова. «По предварительной информации молодой человек ударил отчима ножом в шею в ходе внезапно возникшей ссоры», — рассказали kp.ru в МВД по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что по неподтвержденным данным на момент совершения преступления юноша был пьян. Мужчина, получивший удар ножом, скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство». Если вина школьника будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что задержанный стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних за административные правонарушения, передает телеканал РЕН ТВ

Мать подростка поговорила с порталом 78.ru о причинах произошедшего. «Находясь в алкогольном состоянии, супруг «учил» сына, как жить, и на почве этого они ругались. Когда он был трезвым, то все нормально, а когда пьяный, то не то что агрессивным — говорил сыну, что тот ведет неправильный образ жизни», — рассказала петербурженка.

По ее словам, в последние два с половиной года муж выпивал каждый день и периодически избивал ее.

«Как все произошло, я точно не знаю — была в другой комнате и услышала крик супруга. Видела много крови, но не видела, где именно была рана — окровавлено было все», — добавила женщина.

Это не первый случай, когда подростки берутся за оружие в конфликте со взрослыми родственниками. 20 октября 2019 года в Воронеже 16-летний подросток, защищая мать, зарезал 35-летнего отчима. По данным портала «Блокнот Воронеж», подросток находился дома, когда услышал ссору между матерью и ее сожителем, который кричал и угрожал, что изобьет и зарежет женщину, «как свинью».

Выйдя из комнаты на крики матери, парень увидел, что мужчина пытается порезать гражданской супруге голову, размахивая кухонным ножом. «Мать закрывалась руками, я испугался за ее жизнь. Подумал, если не вмешаюсь, то он ее убьет», — рассказывал на допросе юноша.

По словам обвиняемого, после этого он подошел к мужчине и попытался его успокоить, однако тот оттолкнул его, от чего юноша упал на спину. Затем последовали угрозы в адрес мальчика и его мамы. Школьник рассказал следователю, что он испугался уже не только за жизнь своей матери, но и за свою. 35-летний воронежец поднял парня и попытался ударить в живот, однако его руку схватила мать мальчика.

«Он повернулся к ней, я находился с правого бока, попытался перерезать ему шею кухонным ножом, чтобы защитить мать», — добавил обвиняемый. В итоге от полученных травм мужчина скончался.

Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Школьник дал признательные показания. В настоящее время воронежец находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, в июле 2019 года, в Алтайском крае вынесли приговор 16-летнему подростку, который забил 29-летнего отчима битой — ему дали три года воспитательной колонии. Суд установил, что трагедия произошла 12 января в поселке Выполозово.

«В тот вечер отчим был сильно пьян и стал предъявлять ему претензии, а потом полез в драку. Мы с мамой пытались их разнять, но не смогли. Схватив биту, брат несколько раз ударил отчима по голове. Тот потерял сознание, а я сразу позвонила в скорую и полицию», — рассказала РИА «Новости» старшая сестра осужденного.

Однако прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. В комнате, где произошла потасовка, правоохранители нашли и орудие преступления — юноша сразу признался в убийстве.

Сотрудники регионального СК установили, что молодой человек нанес девять ударов. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а несовершеннолетнего подозреваемого арестовали.

Как выяснило РИА «Новости», в семье юноши часто происходили потасовки — отчим, по словам соседей, регулярно избивал супругу и детей.

«Сначала все было нормально, но потом он стал часто выпивать и вел себя очень буйно.

Доставалось всем: колотил меня, маму, брата. Даже своей маленькой дочери один раз приставил к горлу нож. Незадолго до случившегося отчим гонялся за матерью с заведенной бензопилой, распилил дверь в их комнату, а потом облил бензином дом и угрожал поджечь, но его вовремя остановили», — поделилась воспоминаниями родственница.

В алтайском Следкоме уточнили, что семья состояла на учете в полиции как находящаяся в социально опасном положении. После трагедии следователь вынес представление о привлечении к ответственности должностных лиц. Инспектор по делам несовершеннолетних получил выговор.