Нашли в кустах: фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна

Полиция обнаружила живой девушку, выпавшую из окна третьего этажа жилого дома в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадавшей оказалась российская фотомодель и актриса Ксения Пунтус.

Перед инцидентом она отдыхала в одном из московских баров со своим бойфрендом Андреем Баковым, внуком режиссера Никиты Михалкова. Поздно вечером молодого человека и девушку довезли до дома их друзья, Баков заснул. Его разбудили полицейские, прибывшие на место происшествия.

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Ксения получила вывих бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Она лежала на тротуаре в сознании и плакала. Нашел девушку проходивший мимо дворник, который и вызвал полицию вместе со «скорой».

Девушку срочно госпитализировали, провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшей как «стабильно тяжелое».

Подруга Ксении модель Алеся Кафельникова выдвинула свою версию произошедшего. «Ксюшу нашли в кустах, раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали», — написала она в Instagram.

Она отметила, что Пунтус не помнит ничего, кроме своего имени. По словам Кафельниковой, девушка не принимала наркотики и не злоупотребляла спиртным.

Падение из окна многоэтажного дома чаще всего приводит к смерти, но бывают и счастливые исключения из правил. В сентябре трехлетний ребенок, выпавший из окна 11-го этажа одного из московских домов, остался жив.

Инцидент произошел на Енисейской улице. Дети играли в комнате, когда один ребенок стал бросать игрушки из окна, в результате чего выпал сам. Его госпитализировала прибывшая на место бригада «скорой помощи».

Жуткий случай произошел в Москве в ноябре. В Бабушкинском районе Москвы 36-летняя женщина выпала из окна 9-го этажа вместе с двумя своими малолетними детьми. Мать и ее дочь погибли, за жизнь шестилетнего мальчика боролись врачи.

Медикам удалось спасти ребенка: они вытащили мальчика из тяжелого состояния, он начал дышать самостоятельно.

Женщина оставила предсмертную записку с просьбой не сажать мужа в тюрьму за ее поступок. У ее супруга, когда он прибыл на место происшествия, случилась истерика — мужчину сперва отвезли в больницу, после чего правоохранители забрали его на допрос. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее похожий инцидент произошел в Кировском районе Уфы Республики Башкортостан. Там 13 марта 2019 года из окна многоэтажки 21-летняя мать выбросила своего двухлетнего ребенка, после чего сама выпала из окна — им удалось выжить благодаря сугробу, в который они упали.

Местные СМИ опубликовали запись с городской камеры, на кадрах видно, как сначала из окна вылетает малолетняя девочка, а вслед за ней женщина. По словам очевидцев, которые вызвали скорую, медики прибыли спустя семь минут, после чего сразу госпитализировали девушку и ребенка.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Также проверку в отношении молодой матери провели органы опеки — в результате девушку лишили родительских прав, также суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Актеров также иногда находят выпавшими из окон. Весной 2017 года из окна пятого этажа на западе Москвы выпала звезда фильма «Обитаемый остров» — актер Василий Степанов. Он получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы, но после госпитализации был переведен на лечение домой. Сам

пострадавший сказал, что падение не было случайностью и его никто не толкал.

Впоследствии Степанов был госпитализирован в восьмое отделение Психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева.

Летом 2018 года в Москве бывшая участница телепроекта «Дом-2» 24-летняя Анастасия Тарасюк выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи» на Минской улице. Правоохранители склоняются к тому, что произошел несчастный случай: девушка просто поднялась полюбоваться видом и сорвалась вниз.

По словам очевидцев, перед падением девушка долго стояла на последнем балконе высотки. Прохожие сообщили об этом консьержу, но предотвратить трагедию не удалось.