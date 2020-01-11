Температурные рекорды: Москву ждет потепление

Температура воздуха на будущей неделе в Москве будет аномально высокой. Кроме того, осадков почти не будет, рассказал ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очередное повышение температуры. В понедельник, 13 января, осадки, ночью до -1… +1°C, а днем — +2…+4°C. Ну совсем это не зимняя температура. Температура [в течение недели] приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», — сообщил синоптик.

По словам специалиста, в течение недели не ожидается, что будут какие-то существенные изменения в характере погоды. «Температура будет около нулевой отметки», — пояснил специалист.

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На сайте Гидрометцентра говорится, что следующая неделя может стать рекордной по температурным показателям в столичном регионе. «В начале новой недели умеренный западный ветер удержит более теплую, чем положено по календарю, погоду. Временами будут идти осадки. Показания термометров будут меняться от -4°C до +1°C в ночные часы и до -1°C … +4°C днем», — сообщили метеорологи.

По данным метеослужбы, во вторник днем (14 января), а также на следующий день ожидается +2… +3°C. В четверг, 16 января, будет порядка +1…+6°C. Синоптики обращают внимание, что абсолютный максимум по температурным показателям 13-14 января был достигнут в 2005 году. Рекорд составил +3,7°C.

Что касается снега, который выпал в субботу, 11 января утром, его синоптики назвали «лишь кратким эпизодом».

В конце этой недели будет также не очень холодно и практически без осадков. «[11 января] пройдет небольшой снег, температура в течение суток 0…-2°C. 12 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Температура в Москве -4…-6°C, по области до -9°C. Днем в Москве 0…+2°C, по области -3…+2°C, ветер местами порывы 12-17 м/с», — рассказали в Гидрометцентре.

Метеорологи указывают, что перенос теплых воздушных масс из Атлантики продолжит преобладать в атмосфере над европейской частью России. Он обеспечит погоду теплее, чем «положено по климату».

Ранее специалисты метеорологических центров объяснили аномально теплую погоду, которая установилась этой зимой почти по всей России. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, рекордно высокие показатели зафиксированы из-за того, что зона высокого давления не сформировалась.

«Причина этих явлений (аномальной теплой погоды) в том, что не сформировался на сегодняшний день и в ближайшие десять дней так и не сформируется классический «сибирский максимум», то есть зоны высокого давления. Обычно он образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией», — рассказал синоптик РИА «Новости».

Специалист пояснил, что эта зона «держит» теплый воздух. Благодаря этому «идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию».

Он отметил, что в этом году антициклон распространился на границу Монголии и северо-запад Китая. Кроме того, он охватывает юг Бурятии и юг Забайкалья. В связи с этим весь холод, который должен был идти в Сибирь, проявляется в Канаде и на Аляске. Там морозы достигают –30°C.

В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила в комментарии принадлежащему Григорию Березкину изданию «РБК», что в России аномально теплая погода установилась из-за изменения траектории циклонов.

«Сейчас траектория циклонов проходит по северу европейской России, и мы практически из одного теплого сектора циклонов тут же переходим в другой теплый сектор циклонов», — подчеркнула специалист. Она добавила, что эти циклоны очень мощные, потому что север Атлантики теплеет быстрее, чем весь остальной океан.

Она обратила внимание, что циклоны питаются теплым и влажным воздухом Атлантики и несут его в российские широты.

Ранее этого практически не происходило, так как обычно атлантические циклоны проходили через средние широты, из-за чего север европейской России редко попадал в теплые сектора этих циклонов. Как правило, все тепло оставалось на юге Украины.