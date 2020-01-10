Сожжение белорусской учительницы: смертная казнь за жестокое убийство

Братьев из Белоруссии — 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых — приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве 47-летней учителя-дефектолога (педагог, работающий с детьми с отклонениями в развитии — прим. «Газеты.Ru») Натальи Кострицы. Об этом сообщили в Могилевском областном суде.

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На заседании молодые люди раскаялись, а также попросили судью о милосердии, передает правозащитный центр «Весна». Младший брат и вовсе уверял, что в день убийства оказался в доме преподавательницы случайно – по его словам, он лишь хотел поддержать родственника.

Однако, согласно материалам суда, у братьев были мотивы для расправы над педагогом. Женщина проживала в соседнем со злоумышленниками и их родной сестрой доме в городе Черикове Могилевской области.

Однажды учитель обратилась в местное социально-педагогическое учреждение с жалобой на то, что родная сестра осужденных не исполняет обязанности по воспитанию четверых малолетних детей – в частности регулярно оставляет их без присмотра.

9 апреля 2019 года Костевы, находясь в нетрезвом состоянии, решили отомстить соседке за донос. Они постучались к педагогу в дом – та впустила злоумышленников.

В итоге они начали избивать женщину ногами и руками, после чего нашли два ножа на кухне и нанесли потерпевшей не менее 155 ударов, от которых та скончалась на месте.

Совершив преступление, молодые люди покинули дом, оставив там тело местной жительницы. На следующий день они вновь пришли в дом жертвы в состоянии алкогольного опьянения и похитили компьютер. Чтобы скрыть улики, злоумышленники сложили одежду педагога на полу, подожгли ее, после чего включили газовую плиту в доме и убежали.

Пламя охватило дом, однако местные жители вовремя увидели это и сообщили в экстренные службы. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело на месте происшествия.

В итоге уже 10 января 2020 года злоумышленников признали виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору, а также в краже и покушении на уничтожение имущества. «Им назначена исключительная мера наказания – смертная казнь – расстрел каждому», — указано в материалах суда.

При этом Анна Костева, сестра злоумышленников, на которую учитель и жаловалась в органы опеки, считает, что ее братья не заслуживают смертного приговора. Как пояснила девушка, ей позволили встретиться с родственниками после их задержания. 21-летний брат заявил, что соседку резал только он, в то время как младший брат не участвовал в расправе.

«А прокурор попросил расстрелять обоих. Но ведь и Илья, и Стас полностью признали вину. Они раскаиваются в содеянном, на каждом заседании просили прощения у потерпевших. Но родственники убитой говорили: ваши извинения нам не нужны, не стало человека. Еще потерпевшие попросили компенсацию: если я не ошибаюсь», — сообщила жительница Черикова газете «Наша Нива».

По ее словам, после трагедии горожане стали приходить к ней и угрожать расправой. «Я даже не могу малышей в детсад отвести, их там оскорбляют. Началась травля. Мне пишут в соцсетях, угрожают: «Убьем и тебя, и детей твоих». Однажды среди ночи кто-то начал ломиться в дверь, кричать: «Открывай, будем за убитую мстить!». Я испугалась, вызвала милицию. Пока они ехали, те, кто ломился, сбежал», — рассказала девушка.

Мать братьев Наталья Костева также оправдывает молодых людей. «Я их воспитывала без ремня, словом. Они хорошие хлопцы, а теперь всю нашу семью мешают с грязью, позорят. Илья всю жизнь заступался за слабых, за девушек. И тут, может, хотел заступиться. <...> Как мама я, конечно, надеюсь, что они пришли к той учительнице просто поговорить», — рассказала родственница осужденных «Нашей Ниве».

Трагедию прокомментировал и президент Белоруссии Александр Лукашенко — он рассказал, что ранее молодые люди уже были судимы по другим статьям. «У них уже были и разбои, и другое, и наказывали их. Убили учительницу. <...>

Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?» — заявил глава республики радиостанции «Эхо Москвы».

Отметим, что смертный приговор братьям Костевым стал первым в Белоруссии за 2020 год. В 2019 году в стране было вынесено три смертных приговора – ни один из них не был обжалован. Белоруссия остается единственным в Европе и СНГ государством, где не отменена высшая мера наказания.