Полетели головы: что случилось в ФСБ после стрельбы на Лубянке

Из ФСБ уволены пятеро высокопоставленных сотрудников после стрельбы на Лубянке

Из Центрального аппарата ФСБ уволили пять сотрудников, которые снимали на телефон происходящее во время стрельбы на Лубянке, сообщают СМИ. Как отмечают анонимные источники, с занимаемых должностей сняли не рядовых сотрудников, а высокопоставленных офицеров. 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам вблизи здания ведомства в центре Москвы. В результате двое правоохранителей погибли, еще пять человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован.

Пять сотрудников Центрального аппарата ФСБ России были уволены. Эти люди, как отмечает портал Znak.com, 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимали на камеры мобильных телефонов нападение Евгения Манюрова на коллег и спецоперацию по ликвидации преступника. Об увольнении силовиков изданию сообщил источник в силовых структурах.

«Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сообщил собеседник СМИ.

В свою очередь источники «Открытых медиа» рассказали, что уволенные сотрудники ранее работали оперативниками службы экономической безопасности. Собеседники издания сообщили, что в ведомстве продолжается проверка. В частности в ФСБ выясняют, почему на нейтрализацию одного нападавшего потребовался почти час. «Многих заставили написать объяснительные», — обратил внимание источник.

Официально информация об увольнении не подтверждена.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась 19 декабря около 18:10. Изначально в СМИ говорилось о трех нападавших, двое из которых были сразу ликвидированы. В частности такая информация была опубликована агентством «Москва», однако позже удалена. Подобную версию озвучивал и RT. Через некоторое время в ФСБ сообщили о том, что был всего один нападавший и он не проникал в здание ведомства.

В результате стрельбы в центре Москвы погибли два правоохранителя: один скончался на месте, другой — в больнице от полученных ран. Как отмечал Минздрав, различные повреждения получили пять человек, включая одного гражданского. Он, как отмечали СМИ, получил ранение в ногу. Сам стрелок был ликвидирован.

Позднее выяснилось, что злоумышленником был житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. 39-летний мужчина работал в частных охранных фирмах. Как рассказал его отец, убийца увлекался стрельбой, хотел стать мастером спорта, у него были награды за участие в соревнованиях. Как отмечал проект Baza, во время обысков в квартире Манюрова правоохранители обнаружили у стрелка четыре винтовки и травматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Мотивы совершения преступления до сих пор неизвестны. В СМИ звучали предположения, что это могла быть провокация накануне Дня работника органов госбезопасности России. Вместе с тем мать стрелка рассказывала, что он «ненавидел кэгэбешников» и вел замкнутый образ жизни.

Ранее стало известно содержание последнего разговора Манюрова по телефону. Аудиозапись в конце декабря опубликовал «Московский комсомолец». Выяснилось, что «стрелок с Лубянки» незадолго до совершения преступления разговаривал с руководителем курсов по английскому языку. Мужчина якобы собирался проводить для кого-то экскурсии по Москве. В тот день Манюров хотел узнать реквизиты школы. Отмечается, что злоумышленник мог отправиться к зданию ФСБ как раз после курсов, которые находились поблизости.

В настоящее время, как отмечает источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, мужчину проверяют на причастность к организациям террористической направленности. Как отметил источник, среди контактов стрелка нашли тех, кого подозревают в причастности к деятельности таких организаций.

«Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ», — сообщал изданию источник, знакомый с ходом расследования.

Вместе с тем РБК опровергли появившуюся ранее информацию о том, что Манюров был членом Национально-освободительного движения. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 тыс. человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили в пресс-службе НОД.

В Кремле стрельбу на Лубянке назвали проявлением безумия. Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации. «Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», — заключил он.