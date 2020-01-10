Полетели головы: что случилось в ФСБ после стрельбы на Лубянке

Пять сотрудников Центрального аппарата ФСБ России были уволены. Эти люди, как отмечает портал Znak.com, 19 декабря, находясь в здании ведомства, снимали на камеры мобильных телефонов нападение Евгения Манюрова на коллег и спецоперацию по ликвидации преступника. Об увольнении силовиков изданию сообщил источник в силовых структурах.

«Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сообщил собеседник СМИ.

В свою очередь источники «Открытых медиа» рассказали, что уволенные сотрудники ранее работали оперативниками службы экономической безопасности. Собеседники издания сообщили, что в ведомстве продолжается проверка. В частности в ФСБ выясняют, почему на нейтрализацию одного нападавшего потребовался почти час. «Многих заставили написать объяснительные», — обратил внимание источник.

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Официально информация об увольнении не подтверждена.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась 19 декабря около 18:10. Изначально в СМИ говорилось о трех нападавших, двое из которых были сразу ликвидированы. В частности такая информация была опубликована агентством «Москва», однако позже удалена. Подобную версию озвучивал и RT. Через некоторое время в ФСБ сообщили о том, что был всего один нападавший и он не проникал в здание ведомства.

В результате стрельбы в центре Москвы погибли два правоохранителя: один скончался на месте, другой — в больнице от полученных ран. Как отмечал Минздрав, различные повреждения получили пять человек, включая одного гражданского. Он, как отмечали СМИ, получил ранение в ногу. Сам стрелок был ликвидирован.

Позднее выяснилось, что злоумышленником был житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. 39-летний мужчина работал в частных охранных фирмах. Как рассказал его отец, убийца увлекался стрельбой, хотел стать мастером спорта, у него были награды за участие в соревнованиях. Как отмечал проект Baza, во время обысков в квартире Манюрова правоохранители обнаружили у стрелка четыре винтовки и травматический пистолет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Мотивы совершения преступления до сих пор неизвестны. В СМИ звучали предположения, что это могла быть провокация накануне Дня работника органов госбезопасности России. Вместе с тем мать стрелка рассказывала, что он «ненавидел кэгэбешников» и вел замкнутый образ жизни.

Ранее стало известно содержание последнего разговора Манюрова по телефону. Аудиозапись в конце декабря опубликовал «Московский комсомолец». Выяснилось, что «стрелок с Лубянки» незадолго до совершения преступления разговаривал с руководителем курсов по английскому языку. Мужчина якобы собирался проводить для кого-то экскурсии по Москве. В тот день Манюров хотел узнать реквизиты школы. Отмечается, что злоумышленник мог отправиться к зданию ФСБ как раз после курсов, которые находились поблизости.

В настоящее время, как отмечает источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, мужчину проверяют на причастность к организациям террористической направленности. Как отметил источник, среди контактов стрелка нашли тех, кого подозревают в причастности к деятельности таких организаций.

«Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ», — сообщал изданию источник, знакомый с ходом расследования.

Вместе с тем РБК опровергли появившуюся ранее информацию о том, что Манюров был членом Национально-освободительного движения. «В анкетах Национально-освободительного движения 187 тыс. человек. Человека с именем Евгений Манюров никогда не было в движении», — сообщили в пресс-службе НОД.

В Кремле стрельбу на Лубянке назвали проявлением безумия. Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации. «Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», — заключил он.