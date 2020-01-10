«Я не гангстер»: почему погиб контрактник из Башкирии

21-летний контрактник Андрей Михайлов, погибший в Хабаровском крае, оставил перед смертью прощальное письмо своим близким. Об этом журналистам рассказала невеста военнослужащего Каролина.

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По ее словам, она устроила молодого человека жить в квартире у своей прабабушки, а после его смерти обнаружила там письмо. В последнем послании он рассказал о своих переживаниях.

«Андрей написал, что ему плохо, что он не может больше так жить, написал о своей любви ко мне и попрощался. О своем нежелании жить он говорил еще с начала декабря, я его ругала, чтобы он откинул такие мысли. Он знал, что сегодня умрет, но не хотел, чтобы родители знали, что его убьют. Поэтому хотел выставить свою смерть как суицид», – передает ее слова местный портал UFA1.RU. При этом девушка уверена, что ее жених не мог покончить с собой.

Тело военнослужащего было обнаружено на железнодорожных путях в городе Бикин Хабаровского края накануне Рождества, 6 января.

Молодой человек служил по контракту в мотострелковых войсках в воинской части 46102. В тот день Михайлов проводил свою невесту до города, а затем пошел в часть, где должен был заступить в наряд, однако там его больше не видели.

Семья погибшего считает, что Михайлова убили, поскольку он не вернул деньги. По словам Каролины, жених взял в долг 24 тыс рублей у бывшего сослуживца по имени Максим. Со временем долг вырос до 100 тыс. из-за набежавших процентов. Родственники солдата рассказали, что в связи с этим Андрею не раз поступали угрозы. Его сестра Лидия Бондарева сообщила, что за два дня до гибели молодой человек написал ей об угрозах: к нему якобы приходили в часть и угрожали убить, если он не вернет деньги.

Сам Михайлов и его семья испытывали финансовые трудности. Как утверждает Лидия, брата лишили премии, не платили зарплату, поэтому он даже не смог приехать в родную Башкирию к семье на Новый год.

Последний раз родные видела Андрея 20 ноября, когда тот приезжал домой. Уже тогда он пожаловался сестре на конфликты с сослуживцами, но попросил ее не рассказывать об этом родителям. Как призналась девушка, тогда она не предполагала, что у Андрея серьезные проблемы.

Кроме того, она сообщила, что никто из части не стал беспокоиться, когда парень не появился в наряде. Она утверждает, что после гибели брата задним числом уволили со службы, чтобы снять с себя ответственность за его гибель. Девушка добавила, что тело молодого человека семье придется перевозить на родину за собственный счет, что обойдется «в крупную сумму – около 160 тыс. руб.».

Однако командование воинской части, в которой служил контрактник, опровергло эту информацию. «Сообщение о том, что рядовой был уволен задним числом, неверное. Часть наоборот взяла на себя обязательства и хлопоты по доставке тела в Башкирию», – сообщили представители подразделения в ответ на официальный запрос СМИ.

Кроме того, там рассказали, что Михайлов вероятнее всего погиб в результате несчастного случая. Об этом говорят результаты медэкспертизы.

Как утверждают военные, Михайлов не занимал денег у сослуживцев и не имел конфликтов на почве неуставных отношений.

В части предполагают, что молодой человек в темноте не заметил, что идет слишком близко к железнодорожным путям, и его зацепил проезжавший поезд. «По результатам судмедэкспертизы, смерть Андрея признали несчастным случаем. У контрактника была травма головы и сломаны кисти рук. Никаких следов насилия зафиксировано не было», – заявило командование.

В свою очередь бывший сослуживец погибшего Максим подтвердил, что давал тому деньги в долг. Мужчина отрицает свою причастность к трагедии.

«Я давал в долг Андрею на договорной основе, есть все документы. Мне жаль парня, но из-за тех денег, которые он взял у меня, я бы не стал убивать. Мне было невыгодно, сумма была небольшая, и я не гангстер», – сказал он, добавив, что в последний раз видел Михайлова в ноябре. При этом он отметил, что погибший, вероятно, был должен не только ему: молодой человек якобы любил жить на широкую ногу, но не хотел отдавать долги, которые он набрал не только в части, но и в самом городе.

По словам Максима, он понимает чувства семьи погибшего, но ему стали поступать угрозы. В связи с этим он собирается написать на родственников Михайлова заявление в полицию.