Смертельный вирус: дойдет ли китайская пневмония до России

В китайском городе Ухань умер первый заразившийся неизвестным коронавирусом пациент. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные городского комитета по вопросам здравоохранения.

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По данным агентства Reuters, речь идет о 61-летнем мужчине. Он скончался еще 9 января, однако информацию о его смерти власти подтвердили лишь на этой неделе. При этом пока до конца не ясно, что именно стало причиной смерти. Дело в том, что помимо вируса пациент страдал хроническим заболеванием печени. Кроме того, ранее у него диагностировали опухоль брюшной полости.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане, самом густонаселенном городе в центральном Китае. На тот момент было зафиксировано 27 случаев заболевания. Специалисты выяснили, что большинство пациентов посещали городской рынок морепродуктов, после этого он был закрыт.

На сегодняшний день число заболевших вирусом в Ухане выросло до 41 человека. По данным городского комитета по вопросам здравоохранения, один человек скончался, еще семь находятся в тяжелом состоянии.

Двоих пациентов выписали из больницы, состояние остальных врачи оценивают как стабильное.

Случаи заболевания неизвестной пневмонией зафиксированы и в других местах. В Сингапуре 5 января трехлетняя девочка с признаками пневмонии была отправлена на карантин. К концу первой недели января в Гонконге с признаками пневмонии были госпитализированы 38 человек в возрасте от трех до 61 года, позднее 21 из них выписали. 9 января в Южной Корее была госпитализирована 36-летняя гражданка Китая. Однако вскоре власти Кореи официально заявили, что болезнь не была вызвана новым штаммом коронавируса.

12 января стало известно, что 61-летняя китаянка заболела в Таиланде. Лабораторное исследование подтвердило, что женщина заразилась новым типом коронавируса. Как сообщают СМИ, все пациенты до этого посещали Ухань, но не все из них были на рынке морепродуктов, где, как считают специалисты, они могли подхватить заболевание.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими. 419 из них — это медики, которые контактировали с больными. Пока симптомы болезни у этих людей не выявлены. В связи с этим во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что пока нет достоверных данных о том, что вирус может передаваться от человека к человеку.

У всех заболевших пневмонией неизвестной этиологии наблюдаются одни и те же симптомы: жар, боли по всему телу и проблемы с дыханием. Активность болезни зависит от возраста, иммунитета и общего здоровья пациента.

К 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем вспышки пневмонии является новый вид коронавируса. Этим термином обозначают большое семейство вирусов, в которое входят также входят грипп и ОРВИ. При этом большинство коронавирусов не передается от человека к человеку, а циркулирует среди животных. До сих пор остается возможность, что обнаруженный коронавирус на самом деле не является возбудителем пневмонии, однако вероятность этого невелика.

Китайские биологи уже установили геномную последовательность нового вируса. Возможно, вскоре специалисты предложат пути лечения этой пневмонии.

В ВОЗ пока не нашли оснований, чтобы закрывать для туристов границы Китая. Организация высказалась «против каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Китаем», по мнению специалистов, страна обладает достаточными возможностями, чтобы бороться с новыми вспышками заболевания.

Между тем власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля на границе с Китаем, в аэропорту установлены специальные тепловые сканеры, которые реагируют, если у кого-то из пассажиров зафиксировано повышение температуры тела. Усиленная проверка пассажиров из Уханя ведется в четырех таиландских аэропортах.

Россия также усилила санитарный контроль на границах. В Роспотребнадзоре пояснили, что во время каникул в честь Лунного Нового года с 24 по 30 января десятки миллионов китайцев отправляются в путешествие по стране и за границу. Ведомство также обратилось к российским туристам с просьбой учитывать информацию о заболевании в Ухане при планировании поездок в Китай.

В ведомстве отметили, что невысокий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания может свидетельствовать о его относительно низкой опасности по сравнению с коронавирусом, который в 2003 году вызвал в Китае вспышку атипичной пневмонии. Эту болезнь также называют тяжелым острым респираторным синдромом. По данным ВОЗ, тогда вирусом заразились более 8 тыс. человек, при этом каждый 10-й из них умер.