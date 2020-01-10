Заманил в дом: что пенсионер сделал с 4-летней магаданкой

В Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в совершении тяжких преступлений — в том числе надругательстве над телом четырехлетней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Суд установил, что об исчезновении ребенка стало известно в мае 2019 года — она пропала с детской площадки у дома в поселке Снежном. Девочку искали в поселке, лесу и на дне реки Дукчи. Окрестности населенного пункта осматривали с вертолета. В поисках задействовали несколько сотен человек — спасателей, полицейских и волонтеров, сообщало РИА «Новости».

В итоге следователи задержали ранее неоднократно судимого за изнасилования Александра Скамрова, который снимал квартиру в доме, где жила пропавшая. Он рассказал, что обманом заманил малолетнюю жертву в жилище, после чего изнасиловал ее, убил, а затем надругался над телом.

Он пояснил, что выбросил труп девочки в мусорный контейнер у дома. Его обнаружили уже на полигоне бытовых отходов — со следами удушения.

В итоге магаданский областной суд признал Скамрова виновным по статьям УК РФ «Об изнасиловании», «Совершении насильственных действий сексуального характера» и «Надругательстве над телом умершей. Ему дали 24 года тюрьмы.

Ранее, в конце августа 2019 года, краснодарский суд признал 30-летнего уроженца Азербайджана виновным в изнасиловании пятилетней падчерицы. Следствие установило, что трагедия произошла 12 марта в селе Бестужево — недалеко от Сочи.

В тот день злоумышленник присматривал за детьми — пятилетней дочерью сожительницы от первого брака и их общим сыном. Известно, что женщина в этот момент была в больнице — она рожала третьего ребенка.

По первоначальной версии правоохранителей, отчим ударил маленькую девочку в область груди из-за того, что она мешала ему отдыхать. Утром он обнаружил тело падчерицы — испугавшись, мужчина решил скрыть следы преступления. Он спрятал тело в лесном массиве и заявил об ее исчезновении, писал портал «Новая Кубань».

На протяжении нескольких дней малолетнюю россиянку искали более тысячи человек. Вскоре волонтеры обнаружили место захоронения ребенка. По подозрению в убийстве сразу задержали сожителя ее матери. Позднее Следственный комитет сообщил, что девочка была изнасилована перед убийством.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ, либо обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, колледжей и других организаций, занимающихся воспитанием детей и подростков сроком на 10 лет. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — заключали в СК.

Еще один приговор вынесли в июне 2019 года педофилу из Смоленска. Суд установил, что 49-летний местный житель в ночь на 4 января 2018 года, когда днем его супруга уехала к родственникам в другой город, остался один дома с четырьмя приемными детьми в возрасте от шести до 10 лет. В итоге он изнасиловал и убил семилетнюю девочку.

Мужчину арестовали и завели на него уголовное дело. Остальных детей сразу изъяли из семьи и поместили в профильное детское госучреждение. Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

«Суд своим приговором, вынесенным на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, назначил подсудимому наказание — 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме», — сообщала порталу «Смоленск» старший помощник руководителя управления СК Наталья Зуева. Она подчеркивала, что первая часть срока подразумевает более строгий режим отбывания наказания.