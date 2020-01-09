Кругом одна жижа: что готовит погода москвичам

Погода на предстоящей неделе в Москве по-прежнему будет давать нынешней зиме право называться европейской — тепло, немного сыро, слякотно: жижа под ногами будет навевать воспоминания о путешествии Петрова и Боширова в Солсбери в 2018 году. Впрочем, и снега будет немного, обещает «Газете.Ru» центр погоды «Фобос».

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В пятницу, 10 января, осадков не ожидается — небо будет затянуто облаками, но из-за них временами, правда, очень редко, будет проглядывать солнце. При температуре 0…+2°С можно будет не рассчитывать на вечерние развлечения в виде похода на каток или катания с горки, а вот прогулка по городу может оказаться приятной — в центре, наконец, рассосались новогодние толпы отдыхающих, можно вздохнуть свободнее и не переступать мелкими шажками в толпе себе подобных, и разглядывать дома, скромную, по сравнению с предыдущими годами, иллюминацию, глазеть на витрины магазинов. От шопинга воздержитесь — вы и так изрядно потратились за новогодние каникулы, а зарплаты придется еще подождать.



В субботу, 11 января, проснитесь без похмелья и оцените, насколько прекрасен мир вокруг вас. Вы обнаружите, что на улице слегка похолодало — до -2…0°С, — и порадуетесь снегопаду.

Начните выполнять новогодние обещания изменить образ жизни, сделайте себе детский завтрак в виде овсянки на молоке и бутерброда из белого хлеба с маслом и сыром, и принимайтесь за генеральную уборку, до которой не дошли руки во время праздников.

Пропылесосьте под диваном, почистите кафель в ванной, протрите пыль на шкафах, до скрипа отмойте унитаз. Представляйте себе, как вместе с накопившейся грязью и копотью уходят и остаются в прошлом году все обиды и недоразумения. И не воображайте, будто отправили их в ушедшее десятилетие — новое начнется только в 2021 году, — думайте об уборке как о физической нагрузке. За час уборки пылесосом сжигается 190 килокалорий — и это только начало новой прекрасной жизни.

В воскресенье, 12 января, приснитесь в чистой квартире. За окном временами будет идти мокрый снег, температура -1…-3°С. Если вам захочется еще полежать, перекладывайтесь на ковер — такому новому человеку, как вы, пристало заниматься по утрам йогой, и можно сделать это прямо сейчас. Начните с простейшего комплекса асан «Сурья-намаскара» , что означает «Приветствие солнцу». Не стоит презрительно хмыкать — солнце в наших краях появляется этой зимой крайне редко, но это не повод отказываться от занятий. Первая асана — прямая спина, ступни вместе, руки соединены перед грудью. Теперь поднимите руки над головой ладонями вперед, потянитесь, вдохните и на выдохе наклонитесь, стараясь дотянуться пальцами до пола. Если не получится, ничего страшного, это не спортивное соревнование, вас никто не видит. Переходите к следующей асане.

«Собака мордой вниз» — это когда вы, уперевшись руками в пол, отводите прямые ноги назад, а таз упорно тянете вверх, пытаясь при этом держать спину прямо. Следующим номером вашей программы будет попытка согнуть руки в локтях и опуститься в планку, упираясь в пол ладонями и пальцами ног. Держитесь прямо — вы можете. Выпрямите руки, выпрямите стопы, опустите таз к полу, но не ложитесь на него. Потому снова вернитесь в планку, снова сделайте «собаку мордой вниз».

После этого верните ноги обратно, со вдохом распрямитесь, потяните руки вверх, после чего сложите ладони на уровне груди. Вы сделали сокращенный комплекс, и можете его повторить несколько раз в удобном вам темпе. Скорее всего, много у вас не получится, но если приветствовать солнце в начале каждого дня, вы почувствуете, что с каждым разом можете дольше, больше и лучше.

Понедельник, 13 января, будет пасмурным — снег снова превратится в жижу, сырость и слякоть при температуре 0…+2°С будут совсем не удивительны. Сделав утром «приветствие солнцу» и приняв душ, озаботьтесь правильным завтраком. Омлет (можно на пару), фрукты, йогурт без добавок, овсяная каша с сухофруктами, творог, цельнозерновой хлеб — выбирайте из всего перечисленного то, что вам подойдет. Не обращайте внимание на манящую с верхней полки сырокопченую колбасу — ее все равно нельзя трогать, она на старый новый год. Отправляйтесь на работу в бодром расположении духа и не жалуйтесь на слякоть и толпу в метро.

Во вторник, 14 января, солнце начнет иногда выглядывать из-за облаков, а температура будет держаться на уровне 0…+2°С.

После зарядки и завтрака вспомните, что пора выбрасывать елку — тем более, что она уже осыпалась. Мы отметили оба новых года — праздник окончательно закончился.

Вместо того, чтобы нести оголившееся хвойное дерево на ближайшую помойку, проявите ответственность и отыщите пункты приема елок. Их в этом году в рамках акции мэрии Москвы «Новогодний круговорот — 2020» открылось 379 штук, и работают они до конца февраля. Адреса пунктов приема можно найти на сайте департамента природопользования столицы. Мэрия обещает, что из сданных сознательными гражданами деревьев сделают щепки, которые используются в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров для животных.

В среду, 15 января, температура и днем, и ночью, составит привычные уже этой зимой +1…-3°С. Можно рассчитывать на небольшие снегопады — но это будет мокрый снег, а не те большие пушистые снежинки, о которых мы мечтаем с начала зимы. Не расстраивайтесь — продолжайте сохранять бодрость духа и начните заводить новую привычку. Например, делать дыхательную гимнастику Стрельниковой. Польза от нее очевидна — делая сильный вдох через нос, мы снижаем давление в легких, отчего улучшается кровообращение. Заметьте, что никто не советует вам с нового года заниматься кросс-фитом или поднимать свободные веса — это вы еще успеете.

В четверг, 16 января, снова будет идти мокрый снег — температура составит днем и ночью -2…+2°С, и синоптики признают, что это превышает норму на 8-10 градусов. Ну а мы продолжим приводить себя на нормальное состояние после новогодних праздников, и пересмотрим свой рацион питания. Достаточно ли оно сбалансировано? Хватает ли вам жиров, белков, углеводов, клетчатки? Не пора ли отказаться от жирного, соленого, маринованного, острого и копченого, оставив себе сало и соленья на случай праздников? Паровые котлеты, прозрачные супы на нежирном бульоне из индейки, салат из свежей капусты или моркови, вареная свекла, компот из сухофруктов — нет, это не обед в детском саду, а идеальное меню для человека, который не хочет стать постоянным пациентом гастроэнтеролога.

В пятницу, 17 января, временами снова можно рассчитывать на осадки, но при температуре -2…+2°С их сложно будет назвать снегом. Если вы думаете, что по случаю пятницы вам полагается немножечко пошалить, вы правы. Пригласите гостей, приготовьте вместе что-нибудь вкусное — какую-нибудь пасту с морепродуктами, форель в фольге или гречку с белыми грибами. Негромкая музыка, приятный разговор, свечи, если вы не боитесь открытого огня, настольные игры. Человеку, утомленному долгими и мучительными праздниками, не стоит перенапрягаться — впереди у нас целый год, когда мы успеем это сделать. И, кстати, не переедайте, иначе утром будет сложно приветствовать солнце, которого не видно из-за облаков.