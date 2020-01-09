«Она не заслужила»: чьи жизни унес рейс Тегеран — Киев

«Один из лучших пилотов на курсе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с крушением украинского самолета в Тегеране. По всей стране будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены развлекательные мероприятия.

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Трагедия произошла рано утром 8 января – выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» рухнул буквально через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Жертвами авиакатастрофы стали 177 человек. Среди пассажиров было 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров, а также граждане Швеции, Афганистана, Британии и Германии.

В день ЧП на сайте авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был опубликован список девяти членов экипажа лайнера. Среди них были три пилота – Владимир Гапоненко, Алексей Наумкин и Сергей Хоменко.

Первый — командир воздушного судна. На счету Гапоненко около 10 тыс. часов налета. В 1987 году он окончил Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, после чего устроился на работу в «Международные авиалинии Украины».

Пилот вместе с женой жил в Киеве. Пара воспитывала двоих дочерей и регулярно выкладывала совместные снимки в Facebook. После гибели мужа Екатерина Гапоненко опубликовала прощальное стихотворение на украинском языке, посвященное трагедии:

«На второй день Больших праздников, новости ворвались в утро: самолет и сто восемьдесят сгорели заживо в Иране... Горькую дань небесам принес на крыльях взлетом», — написала женщина.

Второй пилот — Сергей Хоменко — имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом он возглавлял подразделение Военно-Транспортной авиации Украины «Блакитна стежа», говорится на сайте «Международных авиалиний Украины».

Как уточняет телекомпания «Би-би-си», экипаж рейса из Тегерана был усилен из-за сложности и длительности полета. В связи с этим в его состав входил опытный инструктор Алексей Наумкин, который имел 12 тыс. часов налета — в том числе более шести тысяч часов на Boeing 737.

«С Алексеем Наумкиным мы когда-то учились и работали вместе. А потом дружили как коллеги и семьями. Кроме большого профессионального опыта, квалификации и всех других профессиональных качеств, он был еще и замечательным человеком», — рассказал его друг и коллега, который предпочел сохранить свое имя в тайне.

Он также отметил, что за счет небольших размеров украинской профессиональной авиации большинство пилотов знакомы между собой. «Я очень много слышал положительных отзывов об Алексее от самых разных коллег. С ним просто любили летать, потому что он был очень светлым и позитивным человеком», — заключил пилот.

Высокий профессионализм Наумкина отметил и киевский предприниматель Сергей Черный, который учился с ним в одной группе: «Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. Из династии пилотов», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам вице-президента авиакомпании «Международные линии Украины» (МАУ) по летной работе Игоря Сосновского, тегеранский аэропорт является очень сложным, поэтому уже давно используется МАУ для проведения тренингов на самолетах Boeing 737, а также оттачивания навыков пилотов при посадках в экстренных условиях.

«Имеем данные на сегодня, что самолет набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», — заявил Сосновский на брифинге МАУ.

«Я люблю тебя, работа»

В экипаж разбившегося самолета также входили молодые украинские стюарды и стюардессы – многим из них не было и 30 лет. «Среди погибших на борту PS 752 Мария Микитюк, и Денис Лыхно, которые только в 2018 году закончили Авиационный университет, и очень гордились своей работой. Такие молодые... Светлая память», — написал в Facebook украинский бизнесмен и общественный деятель Олег Вишняков.

Согласно Instagram-аккаунту 24-летней Марии Микитюк, за годы работы она уже успела облететь 23 страны в составе экипажей самолетов. Все ее красочные фотографии сделаны в разных странах и городах – девушка улыбалась на снимках и часто шутила в комментариях к ним. При этом ни разу не упоминала свою профессиональную деятельность.

На одном из кадров она запечатлена с индонезийским правоохранителем. На руке у него — размашистая татуировка «Мария». Этот снимок девушка подписала: «Полиция с народом».

Бортпроводник Денис Лыхно, наоборот, часто делился фотографиями из киевского аэропорта «Борисполь», куда должен был прилететь аварийный рейс из Тегерана. Один из снимков подписан: «Все имеет свой закат, и только ночь заканчивается рассветом».

Как сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК родственник Лыхно, погибший молодой человек с детства любил самолеты. Наблюдать за ними он мог в любое время — возле аэропорта в Борисполе жила его бабушка.

В 2012 году Лыхно поступил на аэрокосмический факультет в Национальный авиационный университет. «Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь», – пишут о погибшем стюарде бывшие одногруппники в соцсетях.

Погибла в авиакатастрофе и 28-летняя Валерия Овчарук. Девушка работала бортпроводницей авиакомпании МАУ с 2015 года. По словам ее родственницы Яны Овчарук, девушка знала английский язык и имела хорошее резюме, поэтому ее быстро приняли на работу.

«Она очень добрая, отзывчивая, любознательная, активная. Я ее знаю только с положительной стороны, поверить не могу, что ее нет», — заявила собеседница РБК.

В сентябре прошлого года погибшая Овчарук опубликовала в Instagram фото, сделанное через иллюминатор, и подписала его: «Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений».

В последнем посте девушка также написала признание под фото из гостиницы в Бангкоке: «Я люблю тебя, работа». Оно было выложено всего две недели назад.

На момент катастрофы еще одной бортпроводнице Екатерине Статник было 27 лет. В 2009 году она окончила школу в городе Новая Каховка в Херсонской области Украины. Исключительно теплые воспоминания о ней сохранила ее классная руководительница Светлана Атаманьска.

«Среди погибших членов экипажа в Тегеране стюардесса Катя Статник… Катюша наша выпускница 2009 года. Все помнят эту красивую улыбающуюся милейшую и добрейшую девочку! Она не заслужила такую короткую жизнь и ужасную смерть… Покоя твоей душе милая… Родителям и близким желаю сил и мужества», — написала женщина на странице школы в Facebook.

Как сообщает издание «Таврийские вести», девушка успела позвонить семье и сказать, что самолет якобы обстреляли. После этого звонок прервался. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова пока не представляется возможным.

«Эта трагедия затронула каждого»

Большинство из находившихся на борту граждан Канады имели иранские корни и возвращались из Тегерана в Торонто, Монреаль или Эдмонтон — рейс с пересадкой в Киеве был самым доступным по цене.

Как отметил на своей странице в Twitter студент Оксфордского университета Махша Алимардани, маршрут из Тегерана в Торонто через столицу Украины был крайне популярен среди ирано-канадцев, которые не могли позволить себе дорогостоящие прямые рейсы.

Большая часть погибших иранцев проживали в городе Эдмонтон, сообщил телекомпании CBC иммигрант Пайман Парсеян. Среди них были две несовершеннолетние девочки 9 и 14 лет, а также многочисленные иностранные студенты.

Реза Акбари, президент Общества иранского наследия Эдмонтона, в свою очередь рассказал изданию Edmonton Journal, что среди жертв были врачи Араш Пурзараби, 26 лет, и Пуне Горджи, 25 лет. Они приехали в Иран отпраздновать свою свадьбу с родственниками.

С такой же целью в стране прилетели и Саид Хадемаси с супругой Нилуфар Эбрагим. Рейсом Тегеран — Киев они планировали вернуться в Канаду, где проживали на постоянной основе.

«Я могу сказать, что почти каждый иранец в Эдмонтоне знал кого-то из погибших. Эта трагедия затронула каждого», — заявил Акбари.

Житель Ванкувера Маджид Махичи также рассказал об еще одной супружеской паре докторов — Фирузе Мадини и Насера Пуршабаношиби. Они ездили в Иран, чтобы навестить родителей — при этом дочь оставили в Канаде.

Пара переехала в Канаду около пяти лет назад. «Они были так счастливы, что переехали в Канаду. Хотели просто навестить свои семьи, но теперь, к сожалению, возвращаются только их тела», — сказал Махичи CBC.

Laing O'Rourke, строительная компания, базирующаяся в Великобритании, также подтвердила гибель 35-летнего Саида Тахмасеби Хадемсади. Он занимал должность инженера-строителя в офисе компании в Дартфорде.

Утром 8 января возвращалась из Тегерана в Виннипег и 39-летняя Форум Хадем, которая работала там над проектом по развитию академического обмена между учеными разных стран. Женщина также писала докторскую диссертацию, которая помогла получить новые знания о висцеральном лейшманиозе (смертельном паразитарном заболевании — «Газета.Ru»), сообщает «Би-би-си».

«После напряженного дня в лаборатории я больше всего люблю сбросить напряжение, приготовив что-нибудь вкусное в огромных количествах. Поэтому мои друзья и семья определенно извлекают выгоду из моих увлечений и спонтанных предложений», — говорила Хадем в одном из интервью.

Среди погибших также было несколько сотрудников международных организаций. Фарзане Надери вела проект по развитию пчеловодства в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).