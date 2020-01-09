«Застала в постели»: почему дочь расправилась с матерью

В Омске 15-летняя девушка и ее 18-летний возлюбленный задержаны за убийство 43-летней местной жительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года, когда работавшая уборщицей мать вернулась домой раньше времени и застала свою несовершеннолетнюю дочь в постели с молодым человеком.

В результате между парой и женщиной произошел конфликт, в ходе которого омич нанес ей несколько ударов ножом, а его приятельница начала бить мать молотком и ножом по голове и телу.

После нападения жертве удалось позвонить подруге, которая вызвала на место происшествия скорую помощь. Однако вскоре женщина скончалась в больнице от полученных ранений. На ее теле судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемые арестованы, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного продолжается.

Еще одно жестокое убийство произошло в поселке Солидарность Липецкой области. Там, по данным СК, 15-летняя школьница попросила 22-летнего возлюбленного расправится с 50-летним отцом и его 48-летней сожительницей. Ночью 28 октября 2019 года парень взял нож и приехал домой к несовершеннолетней девушке.

Она впустила молодого человека через окно и спрятала в туалете. Парень не дождался, когда жертвы уснут, и, выйдя из укрытия, нанес стоящей в коридоре женщине несколько ударов ножом в грудь.

Как рассказали «МК» в региональном Следкоме, после убийства мачехи злоумышленник выбежал на улицу, куда девушка выманила отца. На пороге дома липчанин нанес мужчине несколько ударов ножом в спину. После этого пара скрылась с места происшествия, выбросив по дороге орудие преступления.

Возлюбленный школьницы сам вызвал бригаду скорой помощи жертве. На месте трагедии врачи констатировали смерть женщины, а хозяина жилища доставили в больницу. Однако вскоре после дачи показаний мужчина скончался от сердечного приступа.

В итоге следственными органами по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленники арестованы. Расследование продолжается.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, подросток проявлял агрессию к родителям на протяжении долгих месяцев. Педагоги школы, где она училась, жаловались в полицию за многочисленные драки с одноклассниками и оскорбление учителей. В результате девочка провела три недели на обследовании в психоневрологическом диспансере.

Там она и познакомилась со своим будущим подельником. Молодые люди стали встречаться, а затем жить вместе в Ельце. Окончив девять классов, девушка поступила в профессиональный лицей, но уже через пару недель после начала занятий ее исключили.

Еще один подросток решил отомстить родителю в сентябре 2019 года. Отец 16-летнего жителя Дербента часто выпивал и систематически ругал и избивал сына. Не стерпев издевательств, юноша решил расправится с мужчиной, для чего привлек двух своих друзей — 17 и 18 лет, пообещав им денежное вознаграждение, писало РИА «Дербент».

В итоге 22 сентября трое жителей Махачкалы напали на 55-летнего мужчину, избив его металлической трубой. От полученных травм головы он скончался на месте, после чего подростки погрузили его тело в грузовой автомобиль и отвезли в лес.

Вскоре после нападения трое злоумышленников были задержаны. Вскоре их арестовали, предъявив обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».