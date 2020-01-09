Еще отдохнем: Роструд напомнил о будущих праздниках

В 2020 году граждан России ждут восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ивана Шкловеца.

Меньшее количество рабочих дней связано с государственными праздниками и переносом выходных дней, выпадающих на субботу и воскресенье.

«Короткие недели» уже были в январе в связи с Новым годом. Кроме того, будет одна в феврале — по случаю Дня защитника Отечества 23-го числа, в марте — из-за Международного женского дня 8 марта, в апреле – благодаря выпадающему на пятницу Первомаю. День Победы также сократит рабочую неделю для жителей России.

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Меньшее число рабочих дней будет также в июне — страна отметит День России, и в ноябре — в связи с Днем народного единства.

Ранее большое внимание СМИ и общественности привлек возможный переход страны на четырехдневную рабочую неделю. Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

Впрочем, подавляющее количество россиян воспринимают предстоящий переход на четырехдневку неоднозначно.

В ходе опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос определенно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители сел и городов с населением в 100-500 тыс. человек, а также люди, живущие в городах с населением 500-950 тыс. человек.

В октябре Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.

«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении ведомства. Отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплат, а также повышение эффективности труда. При этом у работника появляется больше времени, чтобы проводить его с семьей или заниматься своим хобби.

Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире — по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»).

Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Но по производительности труда Россия значительно отстает от многих развитых стран мира. В 2017 году в рейтинге издания Market Watch наша страна по этому показателю спустилась с 32-го на 34-е место, уступив Чили и Польше.

Роструд ранее напомнил россиянам об их трудовых правах. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие.

Работа в выходной день должна оплачиваться минимум по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем. В выходные и праздники к работе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе.