«Я попал в ад»: Шамсутдинов обратился к родным своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв. Молодой человек передал его своему адвокату, а тот — отцу Шамсутдинова, распространившему рукописное признание в социальных сетях.

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Как признается в письме сам 20-летний срочник, сейчас он искренне раскаивается за свой поступок. Тем не менее, на момент его совершения он не видел иного выхода для себя.

«Я благодарю тех, кто поддерживает меня, и, в первую очередь, моего отца в этой непростой ситуации. Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода.

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете», — написал бывший военнослужащий.

Шамсутдинов рассказал, что не планировал скрываться от службы армии. Более того, после нее он планировал остаться там по контракту. «Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения», — отметил Шамсутдинов. Он подчеркнул, что только сейчас начинает осознавать, сколько горя принес людям.

В группе в социальной сети «Вконтакте», которую ведет отец срочника Салим Шамсутдинов, также опубликована последняя информация по делу его сына. По словам мужчины, по данным на 8 января, число молодых людей, также как Шамсутдинов проходящих потерпевшими по делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье, возросло уже до восьми человек.

«Их, со слов адвоката — много, остальные просто очень боятся за свою жизнь и здоровье. Именно со стороны офицерского состава, по уголовному делу проходит один обвиняемый. В отношении остальных уголовное дело прекращено, т.к. их уже нет в живых, — написал Шамсутдинов-старший. — Но поверьте, мой сын тоже вырос не дураком и не дебилом, он их просто так не мог убить, значит было за что».

30 декабря 2019 года стало известно о завершении расследования дела, по которому рядовой Рамиль Шамсутдинов проходит как потерпевший. В октябре минувшего года молодой человек расстрелял восьмерых сослуживцев. Позже выяснилось, что он подвергался издевательствам — в результате срочник и еще несколько его сослуживцев из части в Забайкальском крае были признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

«На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Если дело уже не передали в суд, то, скорее всего, сразу после праздников передадут. Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд», — сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев «Газете.Ru».

По его словам, обвиняемым по делу о дедовщине пока проходит лишь один человек — факты неуставных отношений с его стороны уже подтвердились.

При этом у защиты нет претензий к расследованию, так как следователи вели его объективно. «И по остальным эпизодам объективно идет проверка, поэтому никаких претензий нет. Безусловно, факт дедовщины есть, и он обернется в пользу Шамсутдинова. Не готов делать прогнозы относительно того, как это повлияет на приговор. В любом случае это плюс в сторону Шамсутдинова», — заявил адвокат.

Ранее адвокат рассказывал «Газете.Ru» о том, как обращались с Шамсутдиновым в части. По словам самого обвиняемого, в день убийства, 25 октября, он заступил на боевое дежурство после нескольких суток без сна — спать ему не давали сослуживцы.

«При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — рассказал Тугушев.

Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы решили над ним поиздеваться — они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, сообщал Telegram-канал Mash.

В итоге после сдачи поста рядовой не сдал оружие в спецместо и открыл огонь по военнослужащим. Всего в ходе нападения были убиты восемь человек — еще двое пострадали. «Когда после этого меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — отметил Шамсутдинов.

По словам рядового, он сожалеет о том, что во время расстрела «зацепил» двоих товарищей. «К остальным у меня жалости нет никакой», — заявил обвиняемый.