«Не теракт»: в Канаде объяснили крушение украинского «Боинга»

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) упал в Иране не из-за террористической атаки. Такую версию в разговоре с агентством Reuters выдвинул источник в спецслужбах Канады.

По его словам, есть свидетельства перегрева одного из двигателей Boeing-737, из-за чего самолет мог упасть сразу после взлета. Лайнер не был сбит ракетой, добавил собеседник агентства. Такие выводы были сделаны канадскими специалистами после предварительного расследования.

Ранее посольство Украины в Тегеране назвало техническую неисправность в качестве приоритетной версии авиакатастрофы. Версия теракта была исключена. Спустя некоторое время на сайте дипмиссии сообщение о крушении Boeing-737 было отредактировано – из него убрали упоминание возможных причин падения самолета.

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«Причины ЧП расследуются официальной комиссией, все прочие версии нужно оценивать как неофициальные», – отметили в посольстве Украины.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский поручил полностью проверить все самолеты украинской гражданской авиации на предмет летной пригодности. Из-за крушения он прервал свой визит в Оман, где отдыхал с семьей.

«Страшное послание с Ближнего Востока <...> Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», – заявил он вскоре после сообщений о катастрофе.

В связи с крушением «Боинга» генпрокуратура Украины также возбудит уголовное дело.

День 9 января на Украине объявлен траурным.

Власти Ирана также назвали основной причиной катастрофы украинского «Боинга» возгорание двигателя. Впрочем, это не помешало ряду журналистов выдвинуть версию о том, что лайнер мог быть сбит в ходе ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке. Стоит отметить, что Иран отказался предоставить Украине «черные ящики» самолета.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что самолет был исправен. По его словам, 6 января 2020 года проходило последнее плановое техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом. «Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей», — подчеркнул глава компании.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 164 пассажира и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил. МИД Украины утверждает, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.

Крушение украинского «Боинга» произошло перед ракетным ударом Ирана по американцам, что привлекло особенное внимание международной общественности. Тегеран, напомним, нанес «удары возмездия» по базам вооруженных сил США в ответ на убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

Самолеты Boeing 737 уже не в первый раз падают из-за технических неисправностей. В октябре прошлого года стало известно, что в десятках самолетов Boeing 737 были найдены опасные трещины. Они были обнаружены в скрытом элементе конструкции — вилочном соединении «pickle fork», которое служит для соединения крыльев с фюзеляжем и которых на самолетах 737NG четыре штуки.

При помощи этого узла на фюзеляж передаются нагрузки и вращающие моменты от крыла, возникающие при движении самолета. Узел считается весьма надежным и рассчитан на службу в течение всего срока эксплуатации самолета — свыше 90 тыс. циклов «взлет-посадка» — без возникновения усталостных трещин.

Менее чем за шесть месяцев позапрошлого года с самолетами Boeing 737 MAX произошли две аварии, унесшие жизни 346 человек.

Первая произошла в октябре 2018 года в Индонезии с воздушным судном компании Lion Air, погибли 189 человек. Вторая — в марте 2019 года: в Эфиопии разбился лайнер Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек.

Предварительно следствие показало сходство двух катастроф, однако итоги расследования пока не разглашались. Глава корпорации Денис Мюлленберг тоже признавал, что перед авариями на обоих самолетах произошел сбой системы автоматизированной системы управления полетом MCAS.

После этого по всему миру были введены запреты на полеты этой модели, несмотря на то что многие из них закупили лишь недавно. Boeing 737 MAX — одна из новейших моделей и самый продаваемый самолет в истории гражданской авиации.