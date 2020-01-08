Стерли запись: Киев не знает причин крушения Boeing

Посольство Украины в Иране убрало из информационного сообщения о крушении в Тегеране самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», при котором погибло 168 человек, информацию о причинах трагедии.

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В первоначальной версии комментария диппредставительство указало, что, по предварительной версии, причиной падения самолета стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. Однако, вскоре это предложение из сообщения исчезло.

«Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы. Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии, вынесенные не по итогам работы комиссии, не носят официального характера», — поясняется в тексте.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что самолет был исправен. По его словам, 6 января 2020 года проходило последнее плановое техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом. «Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей», — подчеркнул глава компании.

Он также отметил, что МАУ проведет тщательное расследование трагедии с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине.

На борту лайнера, потерпевшего крушение 8 января после взлета из международного иранского аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, находились 11 граждан Украины. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны на своей странице в Facebook. Из них двое — пассажиры, остальные девять — члены украинского экипажа.

Всего совершали перелет 168 пассажиров — из которых ни один не выжил, заявили в СНБО.

В свою очередь МИД Украины утверждает, что на борту находились 164 пассажира и еще девять сотрудников авиакомпании, имеющих гражданство Украины. В частности, в результате крушения, по данным ведомства, погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, а также по три жителя ФРГ и Британии.

Погибшие канадцы — это студенты, которые возвращались на учебу после рождественских каникул, которые они проводили в Иране. Рейс PS 752 Тегеран — Киев молодые люди выбрали из-за того, что перелет на родину с пересадкой в столице Украины был дешевле других маршрутов.

При этом причиной катастрофы представители аэропорта Тегерана также назвали возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками.

Между тем иранские СМИ пишут, что самолет мог быть сбит одной из ракет «земля — земля» местных военных, которые в день катастрофы нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, сообщал телеканал Al Hadath. Однако фактическое время пуска ракет (0.50 мск) не соответствует времени крушения — 6.12 по Москве.

Точную информацию даст расшифровка черных ящиков — их без повреждений обнаружили в обломках самолета, сообщили в управлении гражданской авиации Ирана информагентству FARS. Там добавили, что расследование по факту крушения уже запущено. Между тем, по информации агентства Reuters, Иран отказался предоставлять Украине черные ящики.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с катастрофой — по его словам, для этого создана украинская следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств. Также из-за версии о технической неисправности он велел проверить весь гражданский флот Украины.

«Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

После ЧП Росавиация выпустила рекомендации авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов из-за данных о существующих рисках для безопасности полетов гражданских лайнеров.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил российским профильным госорганам еще раз проверить уровень безопасности полетов в районе Персидского и Оманского заливов, а также туризма в целом.

Проверка будет проводится под непосредственным руководством курирующего транспорт заместителя председателя правительства Максима Акимова, главы МИД России Сергея Лаврова, министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра экономического развития Максима Орешкина.

В октябре прошлого года стало известно, что в десятках самолетов Boeing 737 были найдены опасные трещины. Трещины были обнаружены в скрытом элементе конструкции — вилочном соединении «pickle fork», которое служит для соединения крыльев с фюзеляжем и которых на самолетах 737NG четыре штуки.

При помощи этого узла на фюзеляж передаются нагрузки и вращающие моменты от крыла, возникающие при движении самолета. Узел считается весьма надежным и рассчитан на службу в течение всего срока эксплуатации самолета — свыше 90 тыс. циклов «взлет-посадка» — без возникновения усталостных трещин.

«Если этот узел сломается в воздухе, могут быть тяжелые последствия, — сообщал тогда американский телеканал KOMO-TV, который первым узнал о новой проблеме. — Это соединение является ключевым для безопасности самолета, и его поломка в воздухе может обернуться катастрофой при самом неблагополучном сценарии».