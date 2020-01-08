«Наш лучший самолет»: как рухнул украинский Boeing 737

На борту самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение 8 января после взлета из международного иранского аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, находились 11 граждан Украины. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны на своей странице в Facebook.

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Из них двое — пассажиры, остальные девять — члены украинского экипажа. Всего совершали перелет 168 пассажиров — из которых ни один не выжил, заявили в СНБО.

В свою очередь МИД Украины утверждает, что на борту находились 164 пассажира и еще девять сотрудников авиакомпании, имеющих гражданство Украины. В частности в результате крушения, по данным ведомства, погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, а также по три жителя ФРГ и Британии.

Уточняется, что погибшие канадцы — это студенты, которые возвращались на учебу после рождественских каникул, которые они проводили в Иране. Рейс PS 752 Тегеран — Киев молодые люди выбрали из-за того, что перелет на родину с пересадкой в столице Украины был дешевым, писал сайт kp.ru.

Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте крушения самолета записку, которая, предположительно, лежала в чемодане иранского студента, числящегося среди пассажиров рейса — в ней тот «просил помощи у Бога» перед экзаменом, сообщали иранские СМИ.

Тем не менее иранский Красный Полумесяц утверждает, что опознать погибших не удастся из-за того, что их тела сильно обгорели.

Причиной катастрофы представители аэропорта Тегерана назвали возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками, передавало информагентство IRNA. Эту же версию озвучили в посольстве Украины в Иране. «Сейчас версия теракта исключается», — уточнили в диппредставительстве.

Президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне заявил, что разбившийся самолет был одним из лучших в парке компании. «Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», — подчеркнул он на на брифинге в аэропорту Борисполь.

Технический директор компании Александр Шафиев добавил, что лайнер был выпущен только в 2016 году, а последнее плановое техобслуживание судна состоялось 6 января. «Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», — заявил он.

Отметим, что Boeing 737-800 входит в серию лайнеров Boeing 737 Next Generation. Впервые эту модель самолета стали эксплуатировать в 1998 году — она быстро стала популярной у авиакомпаний за счет длинного фюзеляжа, который вмещает на 10 пассажиров больше чем Airbus A320. Всего, по данным официального сайта Boeing на ноябрь 2019 года, в мире эксплуатируются около 5 тыс. таких самолетов.

Между тем иранские СМИ пишут, что самолет мог быть сбит одной из ракет «земля — земля» местных военных, которые 8 января нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, сообщал телеканал Al Hadath. Однако фактическое время пуска ракет (0.50 мск) не соответствует времени крушения — 6.12 по Москве.

Точную информацию даст расшифровка черных ящиков — их без повреждений обнаружили в обломках самолета, сообщили в управлении гражданской авиации Ирана информагентству FARS. Там добавили, что расследование по факту крушения уже запущено. Между тем, по информации агентства Reuters, Иран отказался предоставлять Украине черные ящики.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с катастрофой — по его словам, в стране создадут следственную комиссию из представителей силовых и профильных ведомств.

Также из-за версии о технической неисправности он велел проверить весь гражданский флот Украины. «Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родственникам погибших.

Президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру телеграмму с соболезнованиями, говорится на сайте Кремля. В ней глава государства назвал последствия катастрофы трагическими, а также выразил слова сочувствия и поддержки близким погибших. Россияне тем временем несут цветы к посольству Украины, расположенному в Москве.

Росавиация рекомендовала российским гражданским самолетам не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака уже отменили американские и украинские авиакомпании, а также Air France, Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines, Emirates, Flydubai, China Southern Airlines и казахстанская SCAT. Malaysia Airlines, China Airlines и Singapore Airline в свою очередь скорректировали маршруты своих лайнеров.