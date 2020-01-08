Выживших нет: в Иране разбился украинский Boeing 737

МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров, в том числе членов экипажа, разбившегося в Иране самолета. О том, что никто из находившихся на борту воздушного судна не выжил, сообщил и глава управления ЧС Ирана.

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Ранее Reuters сообщало, что самолет Boeing 737 «Международных линий Украины», на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, потерпел крушение возле тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Агентство назвало причиной аварии техническую неисправность.

Информацию о ЧП подтвердил РИА «Новости» глава аэропорта. По его словам, самолет разбился вскоре после взлета.

Киевский аэропорт Борисполь долгое время не владел информацией о крушении украинского борта и ожидал его прибытия к 8.10 по местному времени.

На месте катастрофы работают спасатели. В МЧС Ирана вскоре после крушения сообщили РИА «Новости», что шансов найти выживших почти нет.

«Спасатели вряд ли найдут выживших, основываясь на существующей информации. Три оперативные группы и два вертолета были отправлены из Тегерана», — приводит Telergam-канал Mash слова руководителя Службы спасения Красного полумесяца.

Российское посольство сейчас выясняет, были ли на борту россияне.

Как предположили в издании Al-Hadath, украинский самолет мог быть случайно сбит иранскими системами противовоздушной обороны (ПВО), но официально эту информацию пока не подтвердили.

В Иране по-прежнему сохраняется нестабильная обстановка после убийства американской стороной командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 ноября. Он погиб в Багдаде в результате спецоперации США, которая была направлена против него и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Это событие стало причиной серьезного обострения в отношениях Ирана и США. После случившегося стороны обменялись взаимными угрозами. Президент Исламской республики Хасан Роухани пообещал, что его страна и другие государства региона отомстят Соединенным Штатам. Он заявил, что убийство Сулеймани вдвое увеличило решимость Тегерана противостоять Вашингтону и защищать исламские ценности.

Президент США Дональд Трамп в ответ заверил, что нанесет «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если Исламская республика все же решит атаковать американцев.

Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь подготовил 13 вариантов ответа на убийство вооруженными силами США иранского генерала.

Мировое сообщество призвало Вашингтон и Тегеран к сдержанности. Но, очевидно, стороны этот призыв игнорируют. В ночь на 8 января КСИР объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, которые причастны к гибели Касема Сулеймани. Иранские военные атаковали две авиабазы США в Ираке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ракетные удары КСИР по американским военным базам мерами самообороны. «Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — написал глава иранского МИД на своей странице в Twitter.

Он обратил внимание, что атаки были нанесены по военной базе, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана.

Зариф подчеркнул, что Иран не стремится к войне, но будет защищаться от любых проявлений агрессии.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман после нападения Тегерана на американские базы заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты своих военных и союзников от атак Ирана.

Он подтвердил, что Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака. В настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба, сообщил представитель Пентагона.

Некоторое время спустя CNN со ссылкой на Telergam-канал КСИР сообщил, что иранские военные угрожают атаковать США, если Вашингтон ответит на нанесенные Ираном удары по своим военным объектам.

«Мы ответим вам в Америке», — написано в Telegram-канале.